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Осужденных за секс-тренинги в Таиланде Рыбку и Лесли депортируют на родину

Их приговорили к условному и реальному сроку, который они отбыли, проведя в тайской тюрьме 9 месяцев. Все 8 фигурантов уголовного дела признали себя виновными.

16.01.2019 Фото: © AP Photo / Sakchai Lalit Нет комментариев
 
Осужденных за секс тренинги в Таиланде Рыбку и Лесли депортируют на родину

Осужденные в Таиланде

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда приговорили к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме девять месяцев и сейчас ждут депортации на родину. До этого они будут находиться в центре временного содержания.


Дело Лесли и Рыбки
Восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале прошлого года, когда они проводили «секс-тренинг» в одной из гостиниц.

Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства. В апреле эти обвинения сняли из-за поправок к закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.
Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до десяти лет тюрьмы.

Источник: РИА Новости


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