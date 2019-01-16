Осужденных за секс-тренинги в Таиланде Рыбку и Лесли депортируют на родину

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда приговорили к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Все фигуранты признали себя виновными. Они провели в следственной тюрьме девять месяцев и сейчас ждут депортации на родину. До этого они будут находиться в центре временного содержания.

Тайская эпопея Насти Рыбки и Алекса Лесли практически закончена. Суд приговорил их к условному сроку заключения, они будут депортированы из Таиланда. Фото: Мария Ветрова для РИА Новости. pic.twitter.com/2OawzESeDe — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 15 января 2019 г.



Дело Лесли и Рыбки

Восемь граждан России и Белоруссии арестовали в Паттайе в феврале прошлого года, когда они проводили «секс-тренинг» в одной из гостиниц.

Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства. В апреле эти обвинения сняли из-за поправок к закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.

Пока суд рассматривал это дело, в полицию Паттайи поступили новые заявления, в которых участников группы Лесли обвиняли в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. По этому делу им грозило до десяти лет тюрьмы.

Источник: РИА Новости