Все о «мусорной» реформе: Спецвыпуск «Курьер. Среда. Бердск» возьмите бесплатно в редакции

«Курьер. Среда. Бердск» подготовил спецвыпуск по «мусорной» реформе. В газете, которая вышла 16 января, мы постарались рассказать во всех подробностях, что произошло в сфере вывоза мусора с 1 января 2019 года, ответить на вопросы бердчан, которые мы собирали заранее.

Несмотря на то, что «Курьер. Среда. Бердск» практически ежедневно публикует материалы о новшествах в обращении с твердыми коммунальными отходами, о том, с кем и как заключать договоры на вывоз мусора, сколько теперь придется платить за эту услугу, ставшую с Нового года коммунальной, вопросы все равно остаются.

В редакцию каждый день звонят бердчане, которым не понятна суть «мусорной» реформы и роль регионального оператора. Поэтому «Курьер. Среда. Бердск» решил в спецвыпуске максимально полно охватить злободневную тему, ответить на вопросы горожан. Номер газеты от 16 января вы сможете бесплатно взять в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38.