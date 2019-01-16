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Все о «мусорной» реформе: Спецвыпуск «Курьер. Среда. Бердск» возьмите бесплатно в редакции

Он вышел в свет 16 января — с ответами на вопросы бердчан. Вы можете взять номер газеты в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38.

16.01.2019 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Все о «мусорной» реформе: Спецвыпуск Курьер. Среда. Бердск возьмите бесплатно в редакции«Курьер. Среда. Бердск» подготовил спецвыпуск по «мусорной» реформе. В газете, которая вышла 16 января, мы постарались рассказать во всех подробностях, что произошло в сфере вывоза мусора с 1 января 2019 года, ответить на вопросы бердчан, которые мы собирали заранее.

Несмотря на то, что «Курьер. Среда. Бердск» практически ежедневно публикует материалы о новшествах в обращении с твердыми коммунальными отходами, о том, с кем и как заключать договоры на вывоз мусора, сколько теперь придется платить за эту услугу, ставшую с Нового года коммунальной, вопросы все равно остаются.

В редакцию каждый день звонят бердчане, которым не понятна суть «мусорной» реформы и роль регионального оператора. Поэтому «Курьер. Среда. Бердск» решил в спецвыпуске максимально полно охватить злободневную тему, ответить на вопросы горожан. Номер газеты от 16 января вы сможете бесплатно взять в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А на сайт можно эту статью про реформу!!!

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