Выигранные в лотерею 500 млн рублей забрал счастливчик из Екатеринбурга

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Что и благотворительностью тоже нет, вся страна им по 100 руб скинулась, ждем ответных действий….
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А собираются кардинально изменить свою внешность.
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Заплатить по 500 руб и уехать от этого дурдома
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ну все. светанулись…..
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