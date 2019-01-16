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Выигранные в лотерею 500 млн рублей забрал счастливчик из Екатеринбурга

Николай Мирошниченко и его супруга Оксана, которая работает водителем трамвая, не планируют кардинально менять свою жизнь.

16.01.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Выигранные в лотерею 500 млн рублей забрал счастливчик из Екатеринбурга

Выигрыш составил полмиллиарда рублей

Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и его супруга забрали деньги, которые мужчина выиграл в лотерею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лотереи.

«Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирошниченко и его супруга Оксана, которая работает водителем трамвая, не планируют кардинально менять свою жизнь.

Источник: gazeta.ru


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(4) Комментариев

  1. Я

    Что и благотворительностью тоже нет, вся страна им по 100 руб скинулась, ждем ответных действий….

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  2. кабыр

    А собираются кардинально изменить свою внешность.

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  3. Новый мэр

    Заплатить по 500 руб и уехать от этого дурдома

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Гость Очередной

    ну все. светанулись…..

    Thumb up 0 Thumb down 0

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