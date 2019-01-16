Мэй не собирается в отставку даже после провала голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует подавать в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпожи Мэй. Он добавил, что премьер-министр сконцентрирует усилия на реализации выхода Британии из Евросоюза.

Представитель отмечает, что госпожу Мэй поддерживает нижняя палата парламента. По его словам, если в голосовании о доверии к правительству премьер-министр потерпит поражение, то у правительства будет две недели на «восстановление доверия». По данным представителя, госпожа Мэй разочарована итогами голосования о «Брексит». Она считает, что сделка с властями Евросоюза, которую отвергли на заседании 15 января, может послужить фундаментом для итогового соглашения. Кроме того, правительство не исключает, что Великобритания может покинуть ЕС без конкретной сделки и «Брексит».

Ранее 15 января палата общин Великобритании проголосовала против выхода из Евросоюза (ЕС) по плану, одобренному госпожой Мэй. После дебатов 432 парламентария проголосовали против соглашения, 202 — за.

Напомним, в ноябре британское правительство обнародовало окончательный план «Брексита», по которому Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Нерешенным остался один из главных вопросов — о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. 11 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям «Брексита», однако Тереза Мэй отменила его после трех дней дебатов. Она объяснила это тем, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов.

После отмены голосования парламентарии вынесли на рассмотрение Палаты общин вотум недоверия госпоже Мэй, однако премьер-министр смогла сохранить свой пост.

Позже Еврокомиссия опубликовала и свой план экстренных мер на случай, если Великобритания выйдет из Евросоюза без достижения соглашения.

Источник: Ъ