Новые льготы по ипотеке для россиян с детьми установило правительство
Мусоровоз ударил Toyota Camry на неочищенной дороге в Бердске
Инструкция: Как вернуть часть уплаченных налогов в виде вычетов
Убийц продавца Peugeot Ирины Синельниковой арестовал на 1 месяц и 27 дней суд Бердска
С семьи девочки с голубыми волосами 25 тыс. рублей требует психолог школы №9 в Бердске
Роковое Peugeot, из-за которого убили Ирину Синельникову, вернут ее мужу после похорон в Бердске
Муж убитой Ирины Синельниковой благодарит за собранные 100 тыс. рублей на похороны жены в Бердске
Медведев: длинные новогодние каникулы вредят экономике
Скончалась в реанимации обожженная на пожаре старушка в Бердске
Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги