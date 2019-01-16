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Новые льготы по ипотеке для россиян с детьми установило правительство

Государство готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок — не более 450 тыс. рублей.

16.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Новые льготы по ипотеке для россиян с детьми установило правительство

Ипотеку станет проще взять

Кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку: это увеличение льготного периода кредитования, новые субсидии и списание части долга по кредиту за счет государства, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«В конце декабря нами, наряду с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей согласованы дополнительные меры по ипотеке», — сказала Голикова на Гайдаровском форуме во вторник.

По ее словам, речь идет о трех мерах. Во-первых, это увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита.

Во-вторых, предполагается выделять субсидии «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта», отметила она.

В-третьих, добавила Голикова, правительство готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок — не более 450 тыс. рублей.

«Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тыс. рублей по рождению третьего и последующих детей», — сказала Голикова.

В конце 2018 года в интервью телеканалу «Россия 24» Т.Голикова анонсировала новые меры поддержки для семей с ипотекой в будущем году, но подробностей не раскрыла.

Источник: Интерфакс


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