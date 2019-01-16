Тимошенко: У Порошенко нет шансов победить на выборах

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что во втором туре президентских выборов будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и одержит победу.

Она отметила, что на местных выборах «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» 23%.

«То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет «, — заявила Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

На Украине 31 декабря началась избирательная кампания по президентским выборам. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

О своем намерении участвовать уже заявили Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, бывший вице-премьер страны Юрий Бойко. Порошенко официально пока не говорил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут 31 марта.

Источник: РИА Новости