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Истощенных девочек 2-х и 5 лет освободили из запертой квартиры в Москве

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Истощенных девочек 2-х и 5 лет освободили из запертой квартиры в Москве

Младшая девочка, кроме того, получила переохлаждение, года пыталась самостоятельно помыться в ванне. Позже правоохранители нашли их мать с еще двумя малышами.(ВИДЕО)

15.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Истощенных девочек 2 х и 5 лет освободили из запертой квартиры в Москве

«Скорая» увезла детей в больницу

Сотрудники МЧС спасли двух истощенных девочек двух и пяти лет. Они были заперты в квартире на юго-востоке Москвы.

— По адресу: улица 1-я Вольская, дом 7, корпус 1 сотрудники МЧС в присутствии представителей полиции и органов опеки вскрыли дверь в квартиру. Внутри находились две истощенные девочки в возрасте двух и пяти лет, — рассказали в правоохранительных органах.

Уточняется, что родителей на момент приезда спасателей в квартире не было. Кроме того, младшая девочка получила переохлаждение после того, как пыталась самостоятельно помыться в ванне. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Сейчас дети доставлены в больницу.

Помимо пострадавших девочек, в квартире проживают еще двое детей. На момент приезда спасателей их в квартире не было, позже они вернулись домой вместе с матерью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Телеканал «Москва-24» опубликовал видео с места событий:

В ходе планового обхода сотрудники ПДН и представители органов опеки пришли с проверкой в квартиру на 1-й Вольской улице. Дверь была заперта, никто не открывал, а из квартиры слышался плач ребенка.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли помещение и обнаружили в квартире двух девочек возрастом 1,5 года и 5 лет. Младшего ребенка доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Маму детей сотрудники полиции нашли недалеко от дома. Москвичка сообщила, что просто вышла ненадолго по делам. С ней было еще двое детей — новорожденный младенец и 7-летний мальчик.

По данному факту проводится проверка. Троих детей доставили в больницу для полного медицинского обследования.

Источник: Вечерняя Москва


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