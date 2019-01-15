Истощенных девочек 2-х и 5 лет освободили из запертой квартиры в Москве

Сотрудники МЧС спасли двух истощенных девочек двух и пяти лет. Они были заперты в квартире на юго-востоке Москвы.

— По адресу: улица 1-я Вольская, дом 7, корпус 1 сотрудники МЧС в присутствии представителей полиции и органов опеки вскрыли дверь в квартиру. Внутри находились две истощенные девочки в возрасте двух и пяти лет, — рассказали в правоохранительных органах.

Уточняется, что родителей на момент приезда спасателей в квартире не было. Кроме того, младшая девочка получила переохлаждение после того, как пыталась самостоятельно помыться в ванне. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Сейчас дети доставлены в больницу.

Помимо пострадавших девочек, в квартире проживают еще двое детей. На момент приезда спасателей их в квартире не было, позже они вернулись домой вместе с матерью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Телеканал «Москва-24» опубликовал видео с места событий:



В ходе планового обхода сотрудники ПДН и представители органов опеки пришли с проверкой в квартиру на 1-й Вольской улице. Дверь была заперта, никто не открывал, а из квартиры слышался плач ребенка.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли помещение и обнаружили в квартире двух девочек возрастом 1,5 года и 5 лет. Младшего ребенка доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Маму детей сотрудники полиции нашли недалеко от дома. Москвичка сообщила, что просто вышла ненадолго по делам. С ней было еще двое детей — новорожденный младенец и 7-летний мальчик.

По данному факту проводится проверка. Троих детей доставили в больницу для полного медицинского обследования.

Источник: Вечерняя Москва