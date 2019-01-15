Травников поддержит коммуниста Локтя при выдвижении на пост мэра Новосибирска

На расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов поддержать главу города Анатолия Локтя в борьбе за кресло мэра.

«Какой-то политической подоплеки в отношениях между регионом и городом не осталось, и такой подход мы сохраним и в 2019 году, и в 2020, — заявил Травников 15 января. — Все было сказано в июне 2018 года, и все, что было сказано на той нашей трехсторонней встрече — все остается в силе», — заявил глава региона. Губернатор добавил, что сегодня даже «отъявленные критики» не смогут найти политической подоплеки в отношениях города и области.

В июне прошлого года Локоть и Травников заключили соглашение. Согласно ему, КПРФ отказывалась от выдвижения Локтя [первый председатель Новосибирского обкома КПРФ] на пост губернатора Новосибирской области. В ответ Травников обещал поддержать Локтя на мэрских выборах в сентябре этого года.

В конце прошлого года Локоть также комментировал свое возможное выступление на пост мэра Новосибирска, заявив, что «раздумывает над большим политическим событием».

В конце прошлого года руководители новосибирского отделения ЛДПР заявили о готовности выдвинуть на пост мэра две кандидатуры: депутата горсовета Новосибирска Евгения Лебедева и Наталью Красовскую, помощника депутата Госдумы Дмитрия Савельева, пеердает РБК.