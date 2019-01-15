За попытку съесть уголовное дело на 5 лет отправили в колонию жителя Ульяновска

Суд приговорил жителя Ульяновска, который пытался съесть протокол собственной очной ставки, к заключению в колонии общего режима. Информацию об этом распространила прокуратура Ульяновской области.

Инцидент произошел 8 августа минувшего года в местном следственном изоляторе, где осужденный находился по подозрению в попытке организации наркоторговли. Получив для ознакомления протокол очной ставки, он разорвал вторую страницу и даже съел отдельные фрагменты документа.

Суд счел этот поступок вмешательством в работу следователя с целью воспрепятствовать расследованию. С учетом более раннего приговора за покушение на торговлю наркотиками, мужчина в совокупности проведет в колонии четыре года и 11 месяцев.

Источник: РГ