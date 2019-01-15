Постельное белье на аутсорсинг передает горбольница Бердска

Посетил отделения горбольницы в минувшую пятницу глава Бердска Евгений Шестернин. Он побывал в хирургическом отделении и сосудистом центре бердской ЦГБ.

— Основные вопросы, которые рассматривались — это посещение бердской ЦГБ министром здравоохранения Хальзовым в конце 2018 года и выделение денежных средств на ремонтные работы помещений на ул. Боровой, 109. Посмотрели, насколько готовы, и что необходимо делать. Обсудили вопросы, связанные с обеспечением постельным бельем в этих отделениях. На уровне горбольницы принято решение о передаче на аутсорсинг обслуживание по постельным принадлежностям, — сообщил на совещании чиновников 14 января вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

Автор видео Галина Панчева

