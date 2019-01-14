В отставку отправить правительство хочет большинство россиян

Большинство россиян (57%) полагают, что действующее правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра». За отставку действующего правительства в той или иной мере высказываются 53% опрошенных, 40% — против.

46% опрошенных считают, что власти не могут обеспечить людей работой, 43% — что правительство не забоится о социальной защите населения. Неспособным справиться с кризисом в экономике правительство считают 36% россиян. 30% респондентов полагают, что у кабинета министров нет продуманной программы экономического развития. Лишь у 7% нет никаких претензий к деятельности правительства.

Опрос проводился 13–19 декабря 2018 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.