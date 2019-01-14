В отставку отправить правительство хочет большинство россиян
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А как же обещанный рай и неизбежное возмездие???
Наверное не Медведев Д.А. виновен, а проклятые американцы, Украина и все либералы проживающие в Р.Ф.
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А от кого 43% «защищать»? От других ?
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Да не отправит путин его
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всё фигня
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