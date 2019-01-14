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В отставку отправить правительство хочет большинство россиян

Неспособным справиться с кризисом в экономике правительство считают 36% россиян, 43% — что власть не забоится о социальной защите населения.

14.01.2019 Фото: кремлин.ру 4 коммент.
 
В отставку отправить правительство хочет большинство россиян

По словам премьера Медведева, в России 20 млн бедных

Большинство россиян (57%) полагают, что действующее правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра». За отставку действующего правительства в той или иной мере высказываются 53% опрошенных, 40% — против.

46% опрошенных считают, что власти не могут обеспечить людей работой, 43% — что правительство не забоится о социальной защите населения. Неспособным справиться с кризисом в экономике правительство считают 36% россиян. 30% респондентов полагают, что у кабинета министров нет продуманной программы экономического развития. Лишь у 7% нет никаких претензий к деятельности правительства.

Опрос проводился 13–19 декабря 2018 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.

 


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(4) Комментариев

  1. Гость

    А как же обещанный рай и неизбежное возмездие???
    Наверное не Медведев Д.А. виновен, а проклятые американцы, Украина и все либералы проживающие в Р.Ф.

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  2. Аноним

    А от кого 43% «защищать»? От других ?

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  3. Новый мэр

    Да не отправит путин его

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  4. Аноним

    всё фигня ;)

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