Новости от Патриота: За 173 тысячи рублей покупает ноутбук КБУ Бердска

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За 173 тысячи рублей покупает ноутбук КБУ Бердска.

Ну а что, экономия на лицо, многие радостно хлопают что посредника убрали в лице Энергосбыта.

Скрытое повышение тарифов — ну дык это еще не известно как и что будет и кто комиссии теперь платить будет….

А пока, можно и ноут прикупить пока свободные деньжата образовались, да?