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Новости от Патриота: За 173 тысячи рублей покупает ноутбук КБУ Бердска

А пока, можно и ноут прикупить пока свободные деньжата образовались, да?

14.01.2019 16 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

За 173 тысячи рублей покупает ноутбук КБУ Бердска.
Ну а что, экономия на лицо, многие радостно хлопают что посредника убрали в лице Энергосбыта.
Скрытое повышение тарифов — ну дык это еще не известно как и что будет и кто комиссии теперь платить будет….
А пока, можно и ноут прикупить пока свободные деньжата образовались, да?


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(16) Комментариев

  1. Последний барак на фрегане

    Ну ноут за 173 куска, это игровой, современный ноут, который будет тянуть новые игры.
    Для работы можно взять и за 30 кусков ноут.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    Директор КБУ, а ты не офигел ли там ?

    Thumb up 17 Thumb down 0

  3. Аноним

    Патриот, да вы ли это? Обычно продолжительные праздники с обилием спиртного несколько другой результат выдаёт.

    Thumb up 6 Thumb down 9

  4. Аноним

    Для Макбука (что купили) — это нормальная цена.

    Вопрос тут скорее в том, что макбук этот им нафиг не нужен и прикрываться «безопасностью баз данных» смешно и нелепо.

    Но это вопросы уже скорее к «консультантам». И это даже несколько напрягает. Статистически технику эппл предпочитают всякие бестолочи, которые не рубят в теме IT ничерта. И что они там наворотят с оплатой вызывает серьёзные опасения.

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • a.danilov

      меня, дыкть, больше напрягает идея хранить данные пользователей в ноутбуке.
      Так-то пофиг от какого бренда он.
      хотя, нафига им Мак(если это не персональные хотелки руководителя) в принципе не понимаю.

      Thumb up 6 Thumb down 0

      • Дурачок

        Это персональные хотелки , заберет домой , чтоб база вообще надежно сохранилась от компьютерного Сбоя и СуперХакеров охотящихся за ценными данными пользователей .

        Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Знаток ноутбуков

    Штатные борцуны с режЫмом тему игнорируют, им с Путиным надобность бороться. С местным олигархатом борцунствовать — желающих мало, не жареная, не хайповая, не трэндоваая тематика.
    А так-то — КБУ оборзело, за наш счёт себе такие игрушки приобретать.
    Не впрок судьба предыдущего начальника…

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Никола

      «Борцуны с режимом» подобных фактов видят тысячами. Посмотрите на расследования ФБК Навального — это не только дворцы и яхты (хотя это сильнее возмущает), но и постоянные закупки предметов роскоши в госорганы и корпорации с государственным участием. Что-то удается оспорить через ФАС при наличии нарушений в процедуре закупок, на что-то удается найти управу через правоохранительные органы или общественный резонанс. К сожалению, реальных механизмов запретить подобные закупки через общественный контроль в России не существует.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Дурачок

    Директор КБУ Владимир Воспанчук пояснил, что надёжный ноутбук потребовался для хранения клиентской базы предприятия. В апреле прошлого года хакеры взломали базу предприятия и уничтожили данные за несколько лет. Сейчас КБУ расторг агентский договор с «Новосибирскэнергосбытом» и намерен самостоятельно взыскивать долги. Для хранения информации необходима база, защищённая от взлома

    Ну вот я же говорил , что они любят говорить то чего не знают или то чем можно поспорить . Ноутбук НИКАК не может гарантировать надежность БАЗЫ . Это разные вещи .

    Thumb up 7 Thumb down 0

  7. Поросёнок Пётр

    APPLE MacBook Pro 15.4 за 173 тысячи рублей.
    Директор КБУ Владимир Воспанчук пояснил, что надёжный ноутбук потребовался для хранения клиентской базы предприятия. В апреле прошлого года хакеры взломали базу предприятия и уничтожили данные за несколько лет. 8)
    Не, ну, а чё? Действительно ;)

    Thumb up 3 Thumb down 2

  8. Дурачок

    Такой то ноутбук точно не собъется и не зависнет система город

    Thumb up 0 Thumb down 0

  9. Да уж..

    Похоже, они для селфи его прикупили. :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

  10. Гость

    Чё там со свободными шконками в линёвском сизо?! И справку о состоянии здоровья хорошо бы сейчас взять, когда ураганит на сытый и здоровый «желудок»! А то обычно, как за мягкое место СК возьмёт, так все они такие больные-пребольные делаюцццо! =-O %) *CRAZY*

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  11. Путриот из Пуганды

    Не раскачивайте ржавые трубы! Вы госдолг Гваделупы видели? Если КБУ не купил бы этот ноутбук — это сделали бы солдаты НАТО! :P *CRAZY*

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  12. Новый мэр

    Патриот, а что вы этой новостью хотели сказать?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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