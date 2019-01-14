Новости от Патриота: За 173 тысячи рублей покупает ноутбук КБУ Бердска

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Ну ноут за 173 куска, это игровой, современный ноут, который будет тянуть новые игры.
Для работы можно взять и за 30 кусков ноут.
13 2
Директор КБУ, а ты не офигел ли там ?
17 0
Патриот, да вы ли это? Обычно продолжительные праздники с обилием спиртного несколько другой результат выдаёт.
6 9
с языка сняли)))))
4 7
Для Макбука (что купили) — это нормальная цена.
Вопрос тут скорее в том, что макбук этот им нафиг не нужен и прикрываться «безопасностью баз данных» смешно и нелепо.
Но это вопросы уже скорее к «консультантам». И это даже несколько напрягает. Статистически технику эппл предпочитают всякие бестолочи, которые не рубят в теме IT ничерта. И что они там наворотят с оплатой вызывает серьёзные опасения.
7 0
меня, дыкть, больше напрягает идея хранить данные пользователей в ноутбуке.
Так-то пофиг от какого бренда он.
хотя, нафига им Мак(если это не персональные хотелки руководителя) в принципе не понимаю.
6 0
Это персональные хотелки , заберет домой , чтоб база вообще надежно сохранилась от компьютерного Сбоя и СуперХакеров охотящихся за ценными данными пользователей .
3 0
Штатные борцуны с режЫмом тему игнорируют, им с Путиным надобность бороться. С местным олигархатом борцунствовать — желающих мало, не жареная, не хайповая, не трэндоваая тематика.
А так-то — КБУ оборзело, за наш счёт себе такие игрушки приобретать.
Не впрок судьба предыдущего начальника…
6 1
«Борцуны с режимом» подобных фактов видят тысячами. Посмотрите на расследования ФБК Навального — это не только дворцы и яхты (хотя это сильнее возмущает), но и постоянные закупки предметов роскоши в госорганы и корпорации с государственным участием. Что-то удается оспорить через ФАС при наличии нарушений в процедуре закупок, на что-то удается найти управу через правоохранительные органы или общественный резонанс. К сожалению, реальных механизмов запретить подобные закупки через общественный контроль в России не существует.
1 1
Директор КБУ Владимир Воспанчук пояснил, что надёжный ноутбук потребовался для хранения клиентской базы предприятия. В апреле прошлого года хакеры взломали базу предприятия и уничтожили данные за несколько лет. Сейчас КБУ расторг агентский договор с «Новосибирскэнергосбытом» и намерен самостоятельно взыскивать долги. Для хранения информации необходима база, защищённая от взлома
Ну вот я же говорил , что они любят говорить то чего не знают или то чем можно поспорить . Ноутбук НИКАК не может гарантировать надежность БАЗЫ . Это разные вещи .
7 0
APPLE MacBook Pro 15.4 за 173 тысячи рублей.
Директор КБУ Владимир Воспанчук пояснил, что надёжный ноутбук потребовался для хранения клиентской базы предприятия. В апреле прошлого года хакеры взломали базу предприятия и уничтожили данные за несколько лет.
Не, ну, а чё? Действительно
3 2
Такой то ноутбук точно не собъется и не зависнет система город
0 0
Похоже, они для селфи его прикупили.
5 0
Чё там со свободными шконками в линёвском сизо?! И справку о состоянии здоровья хорошо бы сейчас взять, когда ураганит на сытый и здоровый «желудок»! А то обычно, как за мягкое место СК возьмёт, так все они такие больные-пребольные делаюцццо!
3 0
Не раскачивайте ржавые трубы! Вы госдолг Гваделупы видели? Если КБУ не купил бы этот ноутбук — это сделали бы солдаты НАТО!
1 1
Патриот, а что вы этой новостью хотели сказать?
0 0