Орнитологи из Нидерландов исследовали конфликты между пернатыми за пищу и гнезда и пришли к выводу, что глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц. От голода (в основном зимой) даже синица может напасть на мелких или более слабых птиц.
О том, что синицам бывает свойственно поведение хищников, еще в начале 2000-х писали в научных журналах. Тогда европейские орнитологи запечатлели охоту большой синицы на спящих летучих мышей, а ученые из Нидерландов даже заявили о «птичьих войнах» из-за глобального потепления.
Эксперты поясняют: все дело в том, что синицы не улетают на юг и живут в городе всю зиму, а период размножения у них обычно длится с марта по июль.
В это время пернатая пара «обустраивает» в дупле гнездо из травы и мха и выстилает его шерстью.
Однако в течение последних лет период размножения синиц совпал с возвращением из Африки мухоловок-пеструшек: повышение температур заставляет их раньше покидать жаркие страны.
В результате между этими видами развернулось противостояние за территорию и гнезда, сообщают орнитологи. При этом, как они подсчитали, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц.
Впрочем, это мнение разделяют не все специалисты. Так, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук Надежда Егорова считает, что «гнездовой войной» птичьи стычки за пищу назвать сложно.
«Естественно, при драках могут быть смертельные случаи. Хотя говорить о том, что это – птицы-убийцы, мы не имеем права», — сказала Егорова в комментарии радио «Вести ФМ».
Тем более что хоть глобальное потепление и влияет на окружающий мир (в том числе на птиц и их добычу – насекомых), все-таки пернатые при перелетах ориентируются не на температуру воздуха, а на длительность светового дня. А он, несмотря ни на какие катаклизмы, остается постоянным.
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