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Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска

В итоге хоккейного матча мастерство и многолетний опыт победили, со счетом 4:1 — команда ветеранов завоевала кубок.

14.01.2019 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев
 
Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска

Матч поколений

12 января на хоккейной коробке у дома №1 на ул. Горького в Бердске состоялась игра поколений — Рождественский матч по хоккею с мячом между ветеранами и молодежью.

Сегодня сделать хоккей доступным для всех — сложная задача. Однако, несмотря на объективные трудности, она может быть решена. Дворовый хоккей в Бердске набирает обороты благодаря созданию нового учреждения МБУ «Спортоград», при поддержке администрации города Бердска, председателя городского Совета депутатов Валерия Георгиевича Бадьина, общественного деятеля Бориса Владимировича Борисова и неравнодушных жильцов дома ул. Горького 1.

Субботний матч тому подтверждение.

Бердская команда ветеранов хоккея с мячом, в поддержку дворового спорта, вызвала на товарищеский матч местную молодежь, которая с удовольствием приняла приглашение.

В составе ветеранской сборной играли: Борис Борисов – тренер городской команды по хоккею с мячом 1982-1992 годов, Евгений Гуров — участник спартакиады народов РСФСР, Олег Синицын — Мастер спорта России, чемпион СССР среди юниоров, Евгений Зябров — участник всесоюзных соревнований, Виктор Федоров — Мастер спорта СССР бронзовый призер чемпионата СССР, Николай Козлихин, Вадим Меньшиков, Михаил Стукалин, Дмитрий Борисов, Антон Черных и вратарь команды Алексей Зябров. Представители молодежи: Денис Пузиков , Марк Пузиков , Сергей Князев, Никитов Мегов, Артём Дробышев, Александр Теличко, Лев Быков, Даниил Чуликов, вратарь — Кирилл Казанцев.

За матчем наблюдали родители молодых игроков, юные и взрослые жители дома, пришли поддержать хоккеистов ветераны спорта. Напряжение нарастало с каждой минутой поединка, только к середине первого периода ветеранам удалось забить первый гол. Многие зрители недоумевали как молодые ребята могут противостоять столь опытным и именитым спортсменам. К середине второго периода эмоции переполнили зрителей, когда мальчишки все таки забили первый гол. Между тем ветераны продолжали атаковать. В итоге матча мастерство и многолетний опыт победили, со счетом 4:1 — команда ветеранов завоевала кубок. Надо отметить, что сборная молодежи выглядела достойно и заслуживает похвалы, выдержать такой натиск не каждому под силу. Спасибо всем участникам матча за профессиональную. и зрелищную игру!


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