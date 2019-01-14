Новую «скорую» от губернатора получила горбольница Бердска

Губернатор Андрей Травников вручил руководителям медицинских учреждений Новосибирской области ключи от автомобилей скорой помощи. В ходе церемонии новосибирским медикам были переданы ключи от 24 новых автомобилей скорой помощи различных типов. В мероприятии приняли участие руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований региона. Андрей Травников вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых «скорых» на базе автомашин марок «Газель», УАЗ и «Соболь».

15 машин на базе «Газелей» были вручены областной Станции скорой медицинской помощи. По одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице №1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.

«В 2018 году мы приобрели 36 новых автомобилей. Примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно. Очень важно, что в новых национальных проектах, в национальном проекте «Здоровье», которые запущены по указанию Президента Владимира Путина, направление по приобретению санитарной техники также присутствует. Также важно, что машины настолько насыщены оборудованием, что это позволяет проводить и реанимационные мероприятия. Можно оказывать помощь и фактически спасать жизни людей на местах, в самых отдаленных уголках нашей области», – подчеркнул Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам мероприятия.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов, теперь в отделении скорой помощи ЦГБ 10 автомобилей.