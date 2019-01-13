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Ищет управляющего с зарплатой в 180 тысяч рублей санаторий из Бердска

Сайт по поиску работы HeadHunter опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии за январь в России. Среди них оказался Бердск.

13.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий
 
Ищет управляющего с зарплатой в 180 тысяч рублей санаторий из Бердска

Санаторий на берегу ищет руководителя

Сайт по по поиску работы  HeadHunter опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии января. Среди них оказалась вакансия из Бердска — управляющий санаторием с зарплатой от 100 до 180 тыс. рублей.  Опубликовала вакансию компания ООО «Адель», в учредителях которой есть предприниматель Игорь Супрун. Можно предположить, что ищут управляющего санаторием «Крона», что на берегу Обского моря. В последние годы это место отдых стало популярным у новосибирцев и бердчан.

Мы подобрали 20 предложений с самыми высокими зарплатами из разных профессиональных областей.
№ Вакансия Город Зарплата
1 Врач акушер-гинеколог репродуктолог Москва от 574 000 руб. до вычета НДФЛ
2 IT-director (Технический директор) Москва от 500 000 руб. на руки
3 Менеджер по продажам нефтепродуктов Москва до 500 000 руб. на руки
4 Python developer Москва от 4 000 USD на руки
5 Финансовый директор Владивосток от 500 000 руб. до вычета НДФЛ
6 Командир воздушного судна Москва от 300 000 руб. на руки
7 Директор по рекламе и маркетингу Москва 250 000 руб. до вычета НДФЛ
8 Коммерческий директор Санкт-Петербург от 250 000 руб. до вычета НДФЛ
9 Senior Java Developer Санкт-Петербург от 240 000 руб. на руки
10 Стоматолог-ортопед Ростов-на-Дону от 200 000 руб. на руки
11 Юрист-международник Москва от 200 000 руб. до вычета НДФЛ
12 Слесарь Реостатчик Брянск от 160 000 руб. на руки
13 Врач-оториноларинголог Москва от 130 000 до 150 000 руб. на руки
14 Стюардесса/стюард бизнес-авиации Казань от 120 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ
15 Шеф-повар Сочи от 100 000 до 150 000 руб. на руки
16 Директор департамента логистики Владивосток от 120 000 руб. на руки
17 Управляющий санаторием Бердск от 100 000 до 180 000 руб. до вычета НДФЛ
18 Региональный директор по продажам Казань от 100 000 руб. на руки
19 Ассоциированный партнер в юридическую компанию Симферополь от 100 000 руб. до вычета НДФЛ
20 Менеджер по работе с корпоративными клиентами Казань от 80 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    И что все скулят что зарплаты маленькие? Не понимаю.

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