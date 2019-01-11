Из-за заметенной снегом дороги «скорая» 5 часов спасала раненого ножом жителя Искитимского района

Скорой помощи Искитимской горбольницы нелегко приходится в праздничные дни. Мало того, что число вызовов увеличивается почти в два раза, медики сталкиваются с различного рода препятствиями. Например, с невозможностью проехать машине “скорой”.

Такая ситуация возникла у искитимских медиков 9 января. Бригада скорой помощи ИЦГБ выехала по вызову в деревню Мосты. А это более 50 км от Искитима по объездной дороге (путь “скорой” туда и обратно составил 116 км). В Мостах требовалась срочная помощь местному жителю с ножевым ранением в бедро.

Но дорога на подъезде к деревне оказалась заметенной, рассказал сайту “Весь Искитим” главный врач Искитимской горбольницы Алексей Кайгородов. И поэтому медикам пришлось бросить машину и пешком идти 2 км до пациента по сугробам.

Вызов поступил из Мостов в 17.49: ранен ножом 38-летний мужчина.

По словам заведующей отделением скорой помощи ИЦГБ Натальи Григоревской, на этом трудности не закончились. Медики обратились в сельсовет с просьбой почистить дорогу, потом долго ждали трактор. И лишь через несколько часов смогли доставить раненного пациента в больницу для оказания помощи в условиях стационара.

-Действительно медики шли 2 км по заметенной дроге. Потом долго ждали трактор, потому что нести пациента к машине скорой 2 км было уже невозможно, – прокомментировала Наталья Юрьевна. – Доставили раненого в хирургическое отделение в 22.20.

Помощь пациенту оказали еще в дороге. У него, кроме прочего, резко упало давление. Поэтому медики делали обезболивание, проводили инфузионную терапию. Но состояние все равно было тяжелым.

По словам завотделением скорой помощи, 9 января выдался особенно напряженным. В тот день “скорой” пришлось выезжать по вызовам в 16 сел Искитимского района. Всего же в дни новогодних каникул отделение скорой помощи ИЦГБ получало ежедневно более 100 вызовов.

Как рассказала Наталья Григоревская, проблемы с непроездными дорогами возникают не часто – администрация Искитимского района, как правило, следит за этим. Бывают редкие случаи, когда в праздники или выходные в распутицу сложно проехать.

– Был случай, когда больного вывозили на санях с лошадью. Помню случай, как рыбаку стало плохо и фельдшеру пришлось ехать к нему на снегоходе и доставлять на берег. Другая бригада попала в ситуацию, когда везли крайне тяжелую бабушку, а лошадь понесла. В “скорой” в принципе бывают какие-то ситуации. Сплошной экстрим, – поделилась Григоревская.

В Бердске тоже происходят неприятные ситуации с сотрудниками скорой помощи. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на врача «скорой» в августе 2016 года напал окровавленный пьяный мужчина. Медики приехали по вызову оказать пострадавшему помощь, но тот бросился в драку. «Скорой» пришлось самой просить подмоги у полицейских.