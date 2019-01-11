Не любят русских и британских туристов в Германии

Больше всего граждан Германии на отдыхе раздражают туристы из России и Великобритании, пишет газета Die Welt.

Согласно опросу, проведенному онлайн-платформой ab-in-den-urlaub, 60% немцев не могут спокойно отдыхать из-за шумных русских.

Еще 56% граждан ФРГ заявили, что россияне слишком любят выпить, а 38% и 24% пожаловались на грубое поведение и любовь граждан РФ к селфи.

Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь недовольны их пристрастием к алкоголю.

Как отмечает издание, британцы всё чаще доказывают свою репутацию заядлых любителей напиться: из-за их нетрезвых дебошей регулярно сажают самолеты, а те, кто отдыхал на испанском курорте Магалуф, могут рассказать о целых толпах пошатывающихся англичан.

Кроме того, немцев раздражает манера подданных британского королевства «завоевывать» пляжные лежаки.

При этом исследование показало, что к поведению соотечественников, аналогичному перечисленному, немцы относятся гораздо спокойнее, пишет iz.ru.

Пьяные и шумные

Немцы назвали причину отвращения к туристам из Англии и России. Отправляясь в отпуск в другие страны, они меньше всего хотят оказаться рядом хотят с ними. Более половины опрошенных считают, что российские туристы ведут себя слишком шумно, пишет Die Welt. А ещё немцев раздражает то, что и англичане, и россияне много пьют. Треть граждан Германии пожаловалась на грубость и хамство. Плюс, на хрупкие нервы граждан Германии действует любовь россиян к селфи.

Кандидат исторических наук, доцент Российского гуманитарного университета Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik объяснил истинные причины нелюбви немцев к нашим и английским туристам.

«Во-первых, для немцев важно утвердить себя как самую культурную, цивилизованную нацию. А противопоставлять себя можно только каким-то другим крупным народам. В данном случае они противопоставили себя русским и англичанам. Кроме того, это так же способ перевести стрелки. Немецкие туристы так же отличаются по части выпить и плохим поведение. Не удивительно, что они назвали русских и англичан», — сказал эксперт.