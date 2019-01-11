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Неудобные пандусы и недостаток волонтеров называют главными проблемами инвалиды в Бердске

Человек в самой тяжелой ситуации может не только вести интересную жизнь, но и помогать другим. Как это делает 33-летний инвалид-колясочник Аркадий Ситников.(ВИДЕО)

11.01.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.
 
Неудобные пандусы и недостаток волонтеров называют главными проблемами инвалиды в Бердске

По мнению Аркадия, в самых тяжелых ситуациях можно найти друзей, которые поддержат

33-летний Аркадий Ситников инвалид 1 группы. Он передвигается на коляске.
В 2009 году бердчанин с друзьями пошел купаться и при неудачном нырянии получил шейную травму. С того времени у него обездвижены не только ноги, но и руки. Поначалу было тяжело, но поддержка мамы помогла не пасть духом. Она и сейчас всегда рядом.

Аркадий не отчаялся и своей жизнью доказывает, что человек в самой тяжелой ситуации может не только вести интересную жизнь, но и помогать другим.

В апреле 2018 года он возглавил общественную организацию инвалидов-колясочников, где они ищут активных общественников, которые могут и хотят помогать.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий, люди, ставшие инвалидами не владеют информацией, куда обращаться, что и как делать. Кому-то нужна помощь в больницу добраться, кто-то просто нуждается в общении. Он регулярно устраивает встречи, где люди знакомятся.

Неудобные пандусы и недостаток волонтеров называют главными проблемами инвалиды в Бердске

Главная помощница — мама

День у бердчанина начинается с приема лекарств и легкой гимнастики.
— Дни проходят по-разному, иногда тихо, спокойно. Я сижу в интернете, ищу полезную информацию. Читаю, что происходит в городе. Весь день на телефоне — общаюсь людьми, — рассказывает Аркадий.

Автор видео Елена Белоусова

По его словам, главная проблема инвалидов — недостаток волонтеров. Если они организуют мероприятия, надо не только привезти человека на коляске, но и помочь спуститься к машине.
В этом большую поддержку оказывают молодежный центр «100 друзей». Именно благодаря неравнодушным ребятам инвалиды-колясочники могут выбираться из дома и встречаться.

— Я живу на девятом этаже, а лифт ходит до восьмого. Спасибо депутату Валерию Бадьину, который помог с пандусом, по которому молодые люди помогают мне спуститься вниз. Я раньше гулял один раз в год, а сейчас по делам выбираюсь по несколько раз в неделю, — признался молодой человек.

Проблема доступной среды,по словам Аркадия, в Бердске стоит достаточно остро. Порою приходится двигаться по проезжей части, потому что поребрики высокие или асфальт неровный.

На улице Ленина, к примеру, пандусы находится так высоко, что на них можно заехать только с разбегу. Инвалид на коляске порою не может самостоятельно заехать в магазин. Бывают пандусы крутые или очень скользкие.

Самый хороший вариант на почте — можно позвонить, заехать, сделать все необходимые операции. Сотрудницы почтамта всегда помогают в заполнении бланков, заявлений и оплате счетов.

Аркадий дает совет тем, кто оказался в трудной ситуации, не отчаиваться и не становится затворником:
— Когда случается несчастье, человек порою уходит в себя. Знаю по себе, из этого состояния очень тяжело выбраться. Даже в самых тяжелых ситуациях можно найти друзей, которые поддержат. Знаю людей, которые семьи заводят.

Если у вас есть желание помочь или вы нуждаетесь в помощи, пишите в группу ВКонтакте- колясочники Бердска или звоните по телефону 8-952-943-1519.


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(2) Комментариев

  1. igk63

    Вы нас обманываете.Путин сказал,что в РФ 14 миллионов волонтеров-то есть на 10 человек населения один волонтер.Значит в Перцке их должно быть 10 000 человек.Огромная армия.Ауууу! %)

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  2. Аноним

    колясочникам не хватает Остапа Бендера в хорошем смысле тоесть подъехал к неудобному пандусу сняли видио и в суд . Незаметно годик пройдет и благодаря Бердской доступной среде в ее сегодняшнем виде Организация инвалидов будет самой обеспеченной в Бердске или ребята получат нормальные пандусы и поребрики . Искать волонтеров это хорошо но советую найдите толкового неравнодушного АДВОКАТА .

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