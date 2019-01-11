Чайка просит увеличить в разы зарплату прокуроров

Зарплата прокуроров может вырасти в два-три раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка (документ имеется у «Известий»). Если инициатива получит поддержку, зарплата сотрудников прокуратуры увеличится в среднем с 80 тыс. до 170 тыс. рублей. По подсчетам «Известий», нагрузка на бюджет в итоге вырастет на 4 млрд рублей. Сегодняшний уровень оплаты прокурорского труда Юрий Чайка считает слишком низким. В качестве аргумента он приводит опыт развитых стран, где «конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому». Согласно резолюции на письме, глава кабмина уже поручил Минфину подготовить соответствующие предложения. Это «Известиям» подтвердил и близкий к правительству источник.

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Согласно изменениям, внесенным в 2016 году в закон «О прокуратуре», «размер денежного содержания прокурорских работников повышен и предполагается его дальнейшее увеличение», отмечает в своем письме Юрий Чайка. Однако это генпрокурор считает недостаточным.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», — сетует генпрокурор, обращаясь к Дмитрию Медведеву.

Особое беспокойство у главы надзорного ведомства вызывают оклады коллег по силовому цеху. По его информации, Следственный комитет РФ прорабатывает вопрос о приравнивании зарплат сотрудников СК к прокурорским. От «необоснованной практики» распространения на следователей всех нововведений, касающихся соцзащиты прокуроров, следует отказаться, уверен Юрий Чайка.

В письме упоминается и реформа 2010 года, после которой началось затяжное противостояние Генпрокуратуры и получившего независимость Следственного комитета. В результате разделения функций у прокуроров появились полномочия по надзору за следователями. Поэтому прокурорский статус непременно должен быть выше, чем «у сотрудников поднадзорных правоохранительных органов», отмечает Юрий Чайка в своем обращении.

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В связи с этим генпрокурор и предлагает приравнять оплату труда работников своего ведомства к зарплате, которую сегодня получают федеральные судьи, ведь обе структуры обеспечивают «конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства».

А судьям сколько?

В начале 2018 года средняя зарплата федерального судьи в столице составляла около 170 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Мосгорсуде. Среднемесячное денежное содержание прокурора в два-три раза меньше — порядка 80 тыс. рублей.

Сейчас в системе прокуратуры трудятся примерно 51 тыс. человек. Это означает, что ежегодно на их содержание бюджет тратит порядка 4,08 млрд рублей. Судей же в России 30 тыс., и средний размер оплаты их труда по стране — около 160 тыс. рублей (ежегодные расходы бюджета на судейскую зарплату составляют примерно 4,8 млрд рублей). Если уровень зарплаты сотрудников прокуратуры довести до уровня судей, траты из бюджета увеличатся до 8,16 млрд рублей.

Относительно высокий размер судейских зарплат в свое время был установлен в том числе для того, чтобы обеспечить их независимость, отмечает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Насколько состоятелен этот аргумент в отношении работников прокуратуры — вопрос, считает она. Прокурор независим от правительственных структур, но, работая в централизованной структуре, он зависит от своего начальника.

— Конечно, кому-то может быть обидно, что у него меньше «льгот». Но то, что обеспечивается судьям, — это не льготы. Это защита для общества от попыток влиять на суд, в том числе путем удаления с должности, — пояснила «Известиям» Тамара Морщакова. — Судья должен свободно принимать профессиональные решения, не боясь потери должности. А если его независимость не обеспечивается, он должен иметь возможность спокойно, не думая о зарплате, сказать: «Я ухожу. У меня есть право на отставку».

Можно и без прокуратуры

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Что касается зарубежного опыта, то в разных государствах статус прокуроров заметно отличается, сказал «Известиям» федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

— Есть страны, где вообще никакой прокуратуры нет, например в Британии. Как живут эти несчастные люди, я не понимаю, — отметил он. — В других странах статус прокуратуры зависит от того, относится она к судебной или к исполнительной власти. Например, в Соединенных Штатах — к исполнительной власти. Поэтому ни о каком сопоставлении с судьями там речи быть не может. Судьи гораздо выше — и по жалованию, и по гарантиям. Статус федерального судьи там просто заоблачный. А прокуратура для многих — трамплин к должности судьи. В странах, где прокуратура является частью судебной власти, их статус действительно равен.

В России прокуратура не относится ни к одной из трех ветвей власти, а является самостоятельным надзорным органом с конкретными полномочиями, напомнил юрист МАБ «Адвокаты и бизнес» Роман Зуев.

— Уравнивание доходов прокурорских работников с доходами судей и предоставление им таких же льгот может привести к некому сращиванию судебной ветви власти с соответствующим надзорным органом. Эта инициатива не представляется адекватной и обоснованной, — заявил юрист. — Кроме того, в условиях сложной экономической ситуации в России увеличение дохода работников прокуратуры существенно повысит нагрузку на бюджет государства.

Трудности мотивации

Никаких оснований для уравнивания российских судей и прокуроров в гарантиях нет, согласен и Сергей Пашин.

— Я бы предложил так: надо привязать их к обычной пенсионной системе. А то слишком много стремления удержать свои льготы и получить новые, — заметил он.

Уровень заработной платы традиционно определяет основную мотивацию в любой из существующих на сегодня профессий, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Высокий уровень оплаты труда призван обеспечить соблюдение всех должностных и моральных аспектов работниками прокурорского надзора, но насколько высоким он должен быть — вопрос дискуссионный, считает он.

При этом инициатива, приравнивающая уровень дохода прокуроров к доходу судей, вписывается в общую антикоррупционную повестку, полагает управляющий партнер коллегии адвокатов J&S Legal Counsels and Trustees Тимур Ганчин. Высокое довольствие способствует повышению привлекательности госслужбы, но считать это единственной мерой, которая поможет справиться с коррупцией и безграмотностью в органах прокуратуры, нельзя, подчеркнул эксперт.

Источник: iz.ru