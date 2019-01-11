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Рекорд по добыче газа установила Россия в 2018 году

Добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 млн тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 млн тонн.

11.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Рекорд по добыче газа установила Россия в 2018 году

Некоторые жители предпочитают газовым плитам электрические

Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5% — до рекордных 725 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче – 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году», — сказал министр.
Он отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения.

Новак также сообщил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 миллионов тонн. «Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское – Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ», — рассказал министр.

Источник: РИА Новости


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