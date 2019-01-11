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«Фонтанку» продали владельцу самого посещаемого сайта Новосибирска «НГС.Новости»

Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил известное питерское издание. Сумму сделки он не раскрывает, но пообещал, что редакционная политика «Фонтанки.ру» не изменится.

11.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Фонтанку продали владельцу самого посещаемого сайта Новосибирска НГС.Новости

«Фонтанка» сама сообщила о сделке

Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM) Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», учредителя интернет-газеты «Фонтанка.ру», сообщило само издание.

Среди владельцев «Фонтанки» останутся основатели издания, долю продал девелоперский холдинг Fort Group, рассказал «Ведомостям» Шкулев. Сумму сделки он не раскрыл. Детали сделки отказался раскрыть и совладелец и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Три других основателя этого издания, которые остались его совладельцами, – Андрей Константинов, Евгений Вышенков и Андрей Потапенко. Представитель Fort Group на запрос не ответил. Прежде эта группа продала издание «Деловой Петербург» и перестала поддерживать футбольный клуб «Тосно».

«Фонтанка» станет частью сети городских порталов, которую HSM развивает с 2012 г. Самые крупные из них – екатеринбургский E1.ru и новосибирский Ngs.ru. Всего в сеть входят 43 сайта с редакциями в 15 городах. На сайте HSM указано со ссылкой на «Яндекс.Метрику», что в среднем в сутки эти сайты посещает 1,5 млн человек.

Также HSM долгие годы занимается изданием глянцевых журналов (Elle, Marie Claire, Psychologies) по лицензии своего американского партнера Hearst. Американцы контролируют 20% HSM, остальное – у Шкулева. Сам Шкулев в интервью «Фонтанке» подчеркнул, что купил издание сам. Американским партнерам подобные инвестиции больше не интересны, уточнил он «Ведомостям», но почему именно не интересны, не объяснил.

«Фонтанка» – одно из самых авторитетных СМИ Санкт-Петебурга. По данным Mediascope, в среднем в месяц это издание читает с настольных компьютеров 1,3 млн человек (данные по жителям России 12–74 лет в ноябре 2018 г.). Выручка «Ажур-медиа» в 2017 г. составила 164 млн руб., чистая прибыль – 18 млн, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Фонтанка» известна своими антикоррупционными расследованиями. Так, в 2016 г. издание написало, что пять компаний, якобы связанных с ресторатором Евгением Пригожиным, выиграли контракты Минобороны на обслуживание военных городков на 26 млрд руб. Пригожин безуспешно пытался добиться удаления ссылок на эту статью из поисковых систем по закону о праве на забвение, а также вел переговоры о покупке «Фонтанки», сообщала «Новая газета». Сам Пригожин переговоры опровергал. Также «Фонтанка» много писала о «частной военной компании» Вагнера – неформальной военной организации из России, которая якобы принимала участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Герои публикаций регулярно судятся с этим изданием.

На вопрос о возможных рисках владения «Фонтанкой» Шкулев ответил лишь, что «медийного бизнеса без рисков сейчас не существует». Он и Горшков обещают, что редакционная политика «Фонтанки» с появлением нового владельца не изменится.

За последние пять лет это уже третья смена владельцев «Фонтанки» – в 2013 г. контрольный пакет издания приобрел шведский медиахолдинг Bonnier Business Press. Но затем в России были введены ограничения на владение иностранцами СМИ, и основатели «Фонтанки» в конце 2014 г. выкупили долю шведов обратно. Затем контрольный пакет СМИ получила Fort Group, писал «Коммерсантъ», представители Fort Group это не комментировали.

Активная скупка региональных сайтов Шкулевым привлекала внимание властей. В 2014 г. при обсуждении введения ограничения иностранцев на владение СМИ один из авторов поправок, депутат Госдумы Вадим Деньгин, негодовал, что в России есть иностранная компания, скупающая региональные сайты, сельские издания и газеты в небольших городах, после чего начинает диктовать им «свои условия». Названия компании депутат не раскрыл, но в России не было другой компании с иностранными совладельцами, владеющей городскими порталами.

Источник: Ведомости


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