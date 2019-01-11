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Сгорела баня в Речкуновской зоне Бердска

Пожар ликвидировали за полчаса, но огонь уничтожил строение на ул. 1-й Линейной.

11.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорела баня в Речкуновской зоне Бердска

Пожарные Бердска прибыли на место через 10 минут

Пожар в бане в Речкуновской зоне Бердска произошел вечером в четверг, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

10 января в 21:41 на  ул. 1-я Линейная в Бердске загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения пожарных в 21:50 горела кровля бани.

В результате пожара огнем повреждена кровля бани, закопчены помещения внутри бани.

В 22:20 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки. Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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