Сгорела баня в Речкуновской зоне Бердска

Пожар в бане в Речкуновской зоне Бердска произошел вечером в четверг, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

10 января в 21:41 на ул. 1-я Линейная в Бердске загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения пожарных в 21:50 горела кровля бани.

В результате пожара огнем повреждена кровля бани, закопчены помещения внутри бани.

В 22:20 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарные не допустили распространения огня на соседние постройки. Причина пожара и ущерб устанавливаются.