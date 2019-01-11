КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Санкции с компаний Дерипаски отказался снимать конгресс США

Правила начисления зарплат бюджетникам в России в 2019 году

Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Опийный мак разрешат выращивать в России

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Желающих усыновить ребенка подвергнут психологической экспертизе

Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

Самый богатый человек мира Джефф Безос разводится с женой

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Золото» регионального турнира по волейболу завоевал «Авангард» из Бердска

Команда 9-10-летних начинающих волейболистов впервые выступила на соревнованиях, заняв третье место. А старшие спортсмены показали класс и красивую игру.

11.01.2019 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Золото регионального турнира по волейболу завоевал «Авангард» из Бердска

Младшая команда бердского «Авангарда»

C 4 по 6 января в ДС «Авангард» 12 команд встретились на 14 региональном Рождественском турнире по волейболу среди юношей 2005-2006 г. р и 2008-2009 г. р. В Бердск приехали спортсмены из Омска, Новосибирска, Куйбышева и Искитима.

В старшей возрастной группе первое место завоевала бердская команда СШ «Авангард». «Серебро» забрали волейболисты из Омска. «Бронза» — за искитимскими спортсменами.

У младших юношей в лидеры вырвались новосибирские спортсмены. Команда Куйбышева на втором месте, а волейболисты спортшколы «Авангард» завоевали бронзу.

Стоит отметить, что для бердской команды 2008-2009 г. р – это первые соревнования, трамплин в спортивной карьере. В начале турнира малыши чувствовали себя неуверенно, отмечает тренер, однако в дальнейшем освоились и показали хорошую игру, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Подготовил команду «Авангард» 2005-2006 г. р. Анатолий Скоробогатов. Тренер младшей команды бердчан – Анна Скоробогатова.

-Поздравляем спортсменов и их наставников с отличными результатами. Желаем удачи в новом году! — отметили в ОФКиС.

Золото регионального турнира по волейболу завоевал «Авангард» из Бердска

Герои турнира

Золото регионального турнира по волейболу завоевал «Авангард» из Бердска

Все участники


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске Впервые с 2012 года в Новосибирской области увеличен размер соцвыплат Из-за короткого замыкания загорелась баня в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика