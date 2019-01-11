«Золото» регионального турнира по волейболу завоевал «Авангард» из Бердска

C 4 по 6 января в ДС «Авангард» 12 команд встретились на 14 региональном Рождественском турнире по волейболу среди юношей 2005-2006 г. р и 2008-2009 г. р. В Бердск приехали спортсмены из Омска, Новосибирска, Куйбышева и Искитима.

В старшей возрастной группе первое место завоевала бердская команда СШ «Авангард». «Серебро» забрали волейболисты из Омска. «Бронза» — за искитимскими спортсменами.

У младших юношей в лидеры вырвались новосибирские спортсмены. Команда Куйбышева на втором месте, а волейболисты спортшколы «Авангард» завоевали бронзу.

Стоит отметить, что для бердской команды 2008-2009 г. р – это первые соревнования, трамплин в спортивной карьере. В начале турнира малыши чувствовали себя неуверенно, отмечает тренер, однако в дальнейшем освоились и показали хорошую игру, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Подготовил команду «Авангард» 2005-2006 г. р. Анатолий Скоробогатов. Тренер младшей команды бердчан – Анна Скоробогатова.

-Поздравляем спортсменов и их наставников с отличными результатами. Желаем удачи в новом году! — отметили в ОФКиС.