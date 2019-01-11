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Зрелищные поединки и розыгрыш призов ждут болельщиков на мемориале Максимова в Бердске

В рамках турнира на ковре выступят больше 200 борцов из городов России, а также из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

11.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Зрелищные поединки и розыгрыш призов ждут болельщиков на мемориале Максимова в Бердске

В Бердске сильная школа греко-римской борьбы

В ЦСК «Вега» (ул. Линейная, 3В) Бердска состоится юбилейный 40-й Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Льва Максимова на призы АО «БЭМЗ». На торжественном открытии турнира 12 января в 11.30 зрителей ожидает множество приятных сюрпризов, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

-Вы сможете увидеть известных спортсменов! В холле ЦСК «Вега» будет организована выставка-музей «История турнира, посвященного памяти Л. И. Максимова», а также яркая фотозона. Среди болельщиков будет разыграно множество призов, главный из которых – это телевизор! Для участия в розыгрыше необходимо получить личный номер до торжественного открытия турнира. Уже после открытия любой желающий сможет принять участие в конкурсе чтецов. Участникам нужно будет рассказать стихотворение о борьбе на камеру, а позже мы выберем лучшего чтеца. Победителя ждет приятный приз! — рассказали в ОФКиС.

В рамках турнира на ковре выступят больше 200 борцов из городов России, а также из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. На хорошую борьбу рассчитывают и участники из Бердска.


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