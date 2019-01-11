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Опийный мак разрешат выращивать в России

Запрет на культивирования наркосодержащего растения снимут ради медицинских и пищевых целей.

11.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Опийный мак разрешат выращивать в России

Сейчас выращивать мак в России запрещено

В РФ могут разрешить культивировать наркосодержащие растения (в частности, опийный мак) для медицинских и пищевых целей. В первую очередь, для производства обезболивающих лекарств. С инициативой о таком разрешении выступил кабмин, законопроект внесен в Госдуму.

Нынешнее законодательство запрещает культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Однако такие лекарства используются в стране: в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. И 9 из них включены в перечень жизненно-важных. Подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в тех странах, которые ввели санкции в отношении РФ.

Правительство предлагает отменить указанный запрет, определив порядок культивирования наркосодержащих растений.

— Импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, — указано в пояснительной записке.
Будут прописаны нормы для такого растениеводства, что обеспечит возможность их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков.

Культивирование опийного мака в целях получения семян и масел пищевого назначения будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Кабмин указывает, что сейчас от 8 тыс. до 13 тыс. тонн ежегодно семян опийного мака, необходимых для пищевых целей, импортируется.

Источник: РГ


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