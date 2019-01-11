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Нужность и чувство значимости для других продлевают жизнь

Оказалось, что с возрастом люди, особенно мужчины, склонны к обесцениванию своей жизни. Однако брак, частое общение с друзьями и родственниками улучшали показатели.

11.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нужность и чувство значимости для других продлевают жизнь

Люди с высокими оценками отличались физической активностью и склонны есть здоровую пищу

Ученые Университетского колледжа Лондона (Великобритания) определили социальные факторы, которые влияют на продолжительность жизни и процесс старения. Так, у пожилых людей, которые считают, что они занимаются полезными и важными делами, значительно улучшается здоровье и самочувствие, а также снижается риск хронических заболеваний. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали сведения, полученные при обследовании 7304 мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше, принявших участие в долговременном исследовании старения English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Они учитывали социальные и экономические показатели, здоровье и связанное с ним поведение. Были также использованы данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS), которые демонстрировали, как люди оценивали наполненность своей жизни смыслом по шкале от 1 до 10. Исследователи проверили, существует ли связь между этими оценками и физическим благополучием людей за четырехлетний период.

Оказалось, что с возрастом люди, особенно мужчины, склонны к обесцениванию своей жизни. Однако жизнь в браке, частое общение с друзьями и родственниками улучшали показатели ONS. 73,1 процента участников с оценками 9-10 встречались с друзьями еженедельно. Кроме того, чувство, что в жизни есть смысл, коррелировало с участием в общественных организациях, посещением спортивных залов, религиозных заведений, музеев и театров.

Показатели ONS также находились в прямой корреляции с хорошим самочувствием, снижением риска хронических заболеваний (ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет, артрит, рак и хронические заболевания легких) и нарушений повседневной деятельности, уменьшением заболеваемости депрессией и ожирением. Люди с высокими оценками отличались высокой физической активностью и были склонны к употреблению здоровой пищи.

Ученые подчеркивают, что исследование было обсервационным (основано на наблюдении, а не на эксперименте), значит, нельзя однозначно судить о причинно-следственной связи между коррелирующими показателями. Кроме того, возможно воздействие смешанных факторов, которые оказывают влияние как на данные ONS, так и на здоровье людей. Однако исследователи считают, что, поскольку по чувству значимости и осмысленности жизни можно предсказать самочувствие человека в будущем, то оно, вероятно, положительно влияет на здоровье и долголетие.

Источник: lenta.ru


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