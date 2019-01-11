Самый богатый человек мира Джефф Безос разводится с женой

Глава компании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе. Об этом они сообщили в Twitter предпринимателя.

«Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья», — говорится в совместном заявлении супругов.

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Forbes оценивает состояние Безоса в 150 миллиардов долларов. В марте 2018 года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

Источник: РИА Новости