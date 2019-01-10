Мертвым нашли высокопоставленного полицейского в Новосибирске

В четверг, 10 января, в Новосибирске около железной дороги в районе Плехановского жилмассива найдено тело заместителя начальника управления МВД на транспорте по Сибири Руслана Кулиева.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено, — прокомментировала РБК Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. — По данному факту проводится проверка».

Руслан Кулиев занимал должность замначальника сибирской транспортной полиции по оперативной работе с 2012 года. До этого работал замначальника милиции Первомайского РОВД Новосибирска, проходил службу в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области в отделе по борьбе с бандитизмом, возглавлял отдел по борьбе с этнической организованной преступностью.