В тяжелом состоянии положили двоих пациентов с ОРВИ в ЦГБ Бердска

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января-начале февраля в Бердске.
За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 418 пациентов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова. Заболели 126 детей в возрастной группе до 2 лет, от 3 до 6 лет — 134 ребенка, от 7 до 14 лет — 95, старше 15-ти лет – 93 человека. По словам Надежды Ивановой, пока заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидпорога.
Между тем, в инфекционное отделение бердской горбольницы были доставлены двое взрослых пациентов с симптомами ОРВИ в тяжелом состоянии.
Лучшей профилактикой ОРВИ и гриппа является вакцинация, тем же, кто по каким-то причинам не поставил прививку или кому она противопоказана, следует соблюдать простые меры предосторожности.
В первую очередь, необходимо вести здоровый образ жизни, к которому относятся полноценное питание и физическая активность.
В рацион необходимо вводить побольше витаминов, белковой пищи, фруктов и овощей. В сезон гриппа рекомендовано чаще бывать на свежем воздухе и ходить пешком. Нужно ограничить посещение торговых центров, кинотеатров и других мест, где собирается большое количество народа.
Одной из самых главных мер профилактики в сезон заболеваемости ОРВИ Надежда Иванова называет частое мытье рук. Ведь вирус гриппа может оставаться на дверных ручках, кнопках в лифте и так далее. Собираясь выходить из дома, нужно заложить в носовые ходы оксолиновую мазь или инфагель, а при возвращении тщательно их промыть.
В сезон гриппа не стесняйтесь надевать маску. Но помните, что менять ее необходимо каждые три-четыре часа.
Если вы заболели, оставайтесь дома и вызывайте доктора на дом. Строго соблюдайте все рекомендации врача.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10