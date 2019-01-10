В тяжелом состоянии положили двоих пациентов с ОРВИ в ЦГБ Бердска

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января-начале февраля в Бердске.

За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 418 пациентов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова. Заболели 126 детей в возрастной группе до 2 лет, от 3 до 6 лет — 134 ребенка, от 7 до 14 лет — 95, старше 15-ти лет – 93 человека. По словам Надежды Ивановой, пока заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидпорога.

Между тем, в инфекционное отделение бердской горбольницы были доставлены двое взрослых пациентов с симптомами ОРВИ в тяжелом состоянии.

Лучшей профилактикой ОРВИ и гриппа является вакцинация, тем же, кто по каким-то причинам не поставил прививку или кому она противопоказана, следует соблюдать простые меры предосторожности.

В первую очередь, необходимо вести здоровый образ жизни, к которому относятся полноценное питание и физическая активность.

В рацион необходимо вводить побольше витаминов, белковой пищи, фруктов и овощей. В сезон гриппа рекомендовано чаще бывать на свежем воздухе и ходить пешком. Нужно ограничить посещение торговых центров, кинотеатров и других мест, где собирается большое количество народа.

Одной из самых главных мер профилактики в сезон заболеваемости ОРВИ Надежда Иванова называет частое мытье рук. Ведь вирус гриппа может оставаться на дверных ручках, кнопках в лифте и так далее. Собираясь выходить из дома, нужно заложить в носовые ходы оксолиновую мазь или инфагель, а при возвращении тщательно их промыть.

В сезон гриппа не стесняйтесь надевать маску. Но помните, что менять ее необходимо каждые три-четыре часа.

Если вы заболели, оставайтесь дома и вызывайте доктора на дом. Строго соблюдайте все рекомендации врача.