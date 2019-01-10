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Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Раздетого ребенка несколько раз ударили в голову ногой, он потерял сознание. Приславшие видео в редакцию не исключили, что избиение произошло в общежитии Бердска или Новосибирска. (ФОТО)

10.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео, предоставленного читателем "Курьер. Среда. Бердск" Один комментарий
 
Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Двое подростков по очереди наносили удары своей жертве по лицу и голове

Видео с жестоким избиением подростка в «Курьер. Среда. Бердск» прислал читатель, который пожелал остаться анонимом вчера, 9 января. Глядя на видео понимаешь, что это не жестокий розыгрыш, а не равное сведение счетов подростков.

Двое товарищей по очереди отрабатывали удары с ноги по шее и голове «человеческой груши». Жертва падала на кровать, но его поднимали и вновь наносили удары. В итоге — 10 ударов по голове, челюсти и шее. Завершением боя без правил стало применение захвата и броска, приема, который часто используют борцы и спортсмены. Весьма профессионально напавший проверил пульс у своей жертвы, а после, потерявшего сознание парня, уложили на кровать, приговаривая, что «Годжику пора отдыхать».

Невольным свидетелем происходящего стал другой студент. Но он не встал на защиту избиваемого, а лишь выругался матом и продолжил наблюдать за происходящим. Да и девушка, которая находилась в комнате, ни проронила ни слова, наблюдая за актом насилия.

Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Акт насилия снимали на видео

Сегодня Сергей ( вымышленное имя- прим. ред.) рассказал «Курьер. Среда. Бердск» как это видео попало к нему в руки.

-Ко мне обратилась знакомая, рассказала, что парень на видео, которого избивают ее приятель. С ним она не общалась, а обратилась в полицию. Там над ней посмеялись, сказали, что нужно заявление от потерпевшего, — рассказал Сергей.

По словам девушки, которая забила тревогу и обратилась в полицию, видео к ней попало через социальную сеть «Вконтакте». Его неизвестный выложил на своей странице, а затем ее удалил. Но запечатленное на камеру избиение парня, 4 дня провисело на Уoutube. Пройдя по ссылке сегодня, 10 января, можно попасть на пустую страницу.

-Я по роду своей профессии понимаю, что это не фейк. Травмы парню доставлены серьезные. Он потерял сознание! Сколько таких историй, о которых мы не знаем? Неужели правоохранительные органы бессильны? — недоумевает Сергей.

К сожалению, девушка, которая обратилась к Сергею отказалось общаться с «Курьер. Среда. Бердск», сославшись на страх. Она уверяла знакомого, что потерпевший на видео ее приятель, а придавать общественности свою личность не желает, так как сама живет в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» уточнил у Сергея — действительно ли девушка-инкогнито уверена, что на видео избивают его приятеля. Ответ был утвердительный.

-Она в этом уверена. Говорит, что действия происходили в спортивной школе Бердска. Но свой номер она давать отказалась, — констатировал аноним.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 10 января, что проверка по факту распространения данного видео в сети проводится. Однако по словам майора внутренней службы, не впервые полицейским Новосибирской области приходится вести след и расследовать преступления по рассылкам и ориентировкам граждан. В том числе в
отношении несовершеннолетних.

В каких-то случаях информация полностью не соответствовала действительности, в каких-то была сильно искажена. И этот видео-ролик не исключение.

-Бердск здесь ни при чем. В начале января 2019 года в полицию поступала информация о том, что этот ролик распространяется через мессенджеры и социальные сети. Мы видели эту видеозапись и могу сказать, что в полицию каких-либо сообщений о преступлении подобного характера не поступало. Не было ни заявлений, ни сообщений из медицинских учреждений об избитых подростках в Бердске или Новосибирске. Тем не менее по факту данной видеозаписи в настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств событий запечатленных на камеру — кем, когда и где эта запись была сделана. На сегодняшний день какой-то информации, подтверждающей, что эти события произошли на территории Новосибирской области — нет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Антон Сурнин.

Он посоветовал бердчанам обращаться с информацией о совершенном преступлении в полицию, а не совершать рассылки в СМИ, либо социальные сети и мессенджеры.

«Курьер. Среда. Бердск» провел собственное расследование и выяснил, что видео действительно размещено на сайте Youtube 5 января 2019 года. Правда, в начале видеозаписи сделана надпись, что видео принадлежит группе «ВКонтакте» «Ростов-главный», а события произошли в Украине, аж в 2016 году. Сергей не стал отрицать возможность того, что видео старое, однако понадеялся на то, что правоохранительные органы смогут во всем разобраться.

Из этических соображений портал Youtube запретил размещать данное видео на сайте «Курьер. Среда. Бердск», так как оно содержит акты насилия.

Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Итак:
    1. К Сергею обратилась знакомая и передала ролик, сказав что там ее знакомый
    2. Где этот знакомые — неизвестно: заявлений нет, в больницах не значится.
    3. Сергей передал видео в редакцию.
    4. «Сергей не стал отрицать возможность того, что видео старое»

    Что же получается?
    Сергей распространял заведомо ложную информацию и сам выдумал знакомую?
    Или пал жертвой знакомой, которая все выдумала?

    Вот на этом примере могу сказать одно: человек должен нести ответственность за распространяемую информацию!
    А то так ща митинг уже в Бердске устроить некоторые готовы, обвинив полицию и правительство в сокрытии информации….
    а оказывается что это события 3-летней давности и даже не в России, а на Украине!

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