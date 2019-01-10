Похороны криминального авторитета с размахом в Амурске попали на видео
Утверждается, что ради похоронной процессии перекрыли автомобильное движение, а в самой церемонии участвовали работники прокуратуры и полиции, которые якобы несли гроб умершего от рака «смотрящего за городом».(ВИДЕО)
Похоронная процессия движется прямо по проезжей части в Хабаровском крае
В соцсетях распространилось видео похорон криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. Утверждается, что ради похоронной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, а в самой церемонии приняли участие работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. Как передает «Россия24», управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку.
Пользователи соцсетей, разместив видео, сообщили что на кадрах — похороны «смотрящего за городом», «воровского авторитета» Юрия Зарубина с позывным «Заруба».
Согласно комментарию главы пресс-службы УМВД по краю Ирины Щеголевой, который она дала «России24», информация о присутствии на похоронах начальника отдела МВД по Амурскому району не соответствует действительности, тем не менее, назначено проведение служебной проверки. По ее итогам будет принято «процессуальное решение».
Вместе с тем, Щеголева заявила, что автор публикации в Интернете состоит «на учете в органах внутренних дел» и с ним «проводится беседа, устанавливаются причины, по которым он разместил данную публикацию». Начальница полицейский пресс-службы уточнила, что юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел.
Один из местных жителей на условиях анонимности сообщил, что Юрий Зарубин, известный как Заруба, действительно недавно скончался от рака. Видео с похорон опубликовал другой горожанин, и он же собирался разместить в соцсетях видеокадры с правоохранителями, которые участвовали в похоронах криминального авторитета.
Однако горожанин стал получать явные предупреждения по телефону в свой адрес. «А потом приехала полиция к нему домой. Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — уточнил местный житель.
В настоящее время видеозапись с похорон уже не доступна на ряде интернет-ресурсов, передает «Росбалт».
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Когда наших понесут?
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То есть власти, которые под Путиным ессно, обеспечивают перекрытие улиц города для похорон бандита…
То есть они с из одной корпорации, и, соответственно, думаем дальше… думаем… вслух не произносим…. 282 статью никто не отменял…
Очень интересно мнение «патриота» и «человека » на этот счет…
Что скажете?
Очевидно, что ваша власть… эээ… какбэ помягше…. немножко связана??
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Господи, никогда такого не было и вот опять
Работники правоохранительных органов участвуют в похоронах авторитета, какая неожиданность
Грань между криминальным миром и органами настолько размыта, что порою теряешься в догадках, где бандиты, а где менты Что там какой-то Амурск Хабаровского края, вспомним славный бандитский Питер, где в похоронах известного мутного деятеля Ромы Цепова участвовал всем известный генерал Золотов и не только участвовал, он работал на него и ничего
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Трое из ларца, как по заказу….
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