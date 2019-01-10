Требуют вывезти мусор жители частного сектора Бердска

Захламляется мусором частный сектор Бердска. Бердчане готовы заключать договоры, платить деньги, но не могут этого сделать.

С утра 9 января и до обеда жительница ул. Обской Людмила Сураева и ее соседи пыталась найти того, кто вывезет накопившийся за новогодние праздники мусор из контейнера.

— Мы пользовались услугами «Вербены». Позвонила в эту организацию. Молодой человек мне объяснил, что они этим не занимаются. Теперь к ним не должно быть никаких вопросов. Дал номер телефона, но по нему никто не отвечал. В УЖКХ позвонила, там отвечают, чтобы я звонила региональному оператору. С кем не говорила, все на взводе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Сураева.

До регионального оператора Людмила Георгиевна все таки дозвонилась, но когда ей сказали, что необходимо ожидать очередь 10 минут, отключила телефон, так как звонила с мобильного. Не хватило бы денег.

— Я не знаю, что нам делать, — сокрушается бердчанка.

Нововведение по вывозу мусора бердчане называют полным недоразумением и требуют что-то предпринимать для того, чтобы мусор этот вывозили.

С 1 января 2019 года контролирует вывоз мусора в Бердске региональный оператор «Экология-Новосибирск». Данная организация подключила к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Эко Сервис».

Коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Однако в редакцию постоянно поступают жалобы бердчан на то, что дворы и улицы захламлены мусором.

Еще до Нового года в бердской мэрии шел разговор о том, что на территории города будет открыто представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск».

В отделе энергетики и ЖКХ «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по всем вопросам, связанным с вывозом мусора необходимо обращаться к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Рассказали, что скоро в Бердске будет работать представительство регионального оператора. Но пока неизвестно, когда оно откроется.

В мэрии Бердска для организации вывоза твердых коммунальных отходов советуют обратиться к перевозчику — компанию «ЭкоСервис»: подать заявку или согласовать график вывоза, а также получить рекомендации о вариантах заключения договора с региональным оператором.

Контактные телефоны диспетчера ООО «ЭкоСервис»: 2-95-51; 8-913-703-75-79.