Требуют вывезти мусор жители частного сектора Бердска

Бердчане жалуются на то, что после Нового года город начинает утопать в мусоре
Захламляется мусором частный сектор Бердска. Бердчане готовы заключать договоры, платить деньги, но не могут этого сделать.
С утра 9 января и до обеда жительница ул. Обской Людмила Сураева и ее соседи пыталась найти того, кто вывезет накопившийся за новогодние праздники мусор из контейнера.
— Мы пользовались услугами «Вербены». Позвонила в эту организацию. Молодой человек мне объяснил, что они этим не занимаются. Теперь к ним не должно быть никаких вопросов. Дал номер телефона, но по нему никто не отвечал. В УЖКХ позвонила, там отвечают, чтобы я звонила региональному оператору. С кем не говорила, все на взводе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Сураева.
До регионального оператора Людмила Георгиевна все таки дозвонилась, но когда ей сказали, что необходимо ожидать очередь 10 минут, отключила телефон, так как звонила с мобильного. Не хватило бы денег.
— Я не знаю, что нам делать, — сокрушается бердчанка.
Нововведение по вывозу мусора бердчане называют полным недоразумением и требуют что-то предпринимать для того, чтобы мусор этот вывозили.
С 1 января 2019 года контролирует вывоз мусора в Бердске региональный оператор «Экология-Новосибирск». Данная организация подключила к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Эко Сервис».
Коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Однако в редакцию постоянно поступают жалобы бердчан на то, что дворы и улицы захламлены мусором.
Еще до Нового года в бердской мэрии шел разговор о том, что на территории города будет открыто представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск».
В отделе энергетики и ЖКХ «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по всем вопросам, связанным с вывозом мусора необходимо обращаться к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Рассказали, что скоро в Бердске будет работать представительство регионального оператора. Но пока неизвестно, когда оно откроется.
В мэрии Бердска для организации вывоза твердых коммунальных отходов советуют обратиться к перевозчику — компанию «ЭкоСервис»: подать заявку или согласовать график вывоза, а также получить рекомендации о вариантах заключения договора с региональным оператором.
Контактные телефоны диспетчера ООО «ЭкоСервис»: 2-95-51; 8-913-703-75-79.
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У меня тоже такая же проблема. Предлагаю мусор на площадь носить к администрации!
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Поддерживаю, возим и аккуратно складываем
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мусор на площадь носить к администрации!
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а чо к администрации-то? возите прямо к офису этого рулилы
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Вот и дождались того чего хотели выхжили одних думали что справятся то работали 2 организации те перь 1 у вербены были и большие и маленькие контейнеры и работали без выходных у эко сервиса только маленькие всем понятно что этогот что явно не будет хватать им надо работать сутками что бы какой толк а Захаров привык лапшу вешать где бы не работать потому что город не готов к реформе и в первую очередь это его вина
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пока проблемы у меня лично нет: в ЭкоСервисе сказали, что ничего в принципе не изменится, кроме того, что теперь будут принимать заявки только от зарегистрированных в конторе жителей.
зарегистрироваться на сайте как бы не проблема, но непонятно только нафига им мои полные данные с подтверждающими сканами ну, например, в домовой книге у меня записано Х человек, а реально проживает Х+1 или Х-2 человек — и что им даст скан домовой книги? или паспорт — на хрена им для вывоза мусора мой паспорт??? чтоб нидайбох я не могла заплатить за вывоз чужого мусора?
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