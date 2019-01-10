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Требуют вывезти мусор жители частного сектора Бердска

Бердчане готовы заключать договоры и оплачивать счета за вывоз мусора, но не могут этого сделать. Региональный оператор недосягаем. Власть советует делать заявки перевозчику.(КОНТАКТЫ)

10.01.2019 Автор: Галина Панчева 5 коммент.
 
Требуют вывезти мусор жители частного сектора Бердска

Бердчане жалуются на то, что после Нового года город начинает утопать в мусоре

Захламляется мусором частный сектор Бердска. Бердчане готовы заключать договоры, платить деньги, но не могут этого сделать.

С утра 9 января и до обеда жительница ул. Обской Людмила Сураева и ее соседи пыталась найти того, кто вывезет накопившийся за новогодние праздники мусор из контейнера.

— Мы пользовались услугами «Вербены». Позвонила в эту организацию. Молодой человек мне объяснил, что они этим не занимаются. Теперь к ним не должно быть никаких вопросов. Дал номер телефона, но по нему никто не отвечал. В УЖКХ позвонила, там отвечают, чтобы я звонила региональному оператору. С кем не говорила, все на взводе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Сураева.

До регионального оператора Людмила Георгиевна все таки дозвонилась, но когда ей сказали, что необходимо ожидать очередь 10 минут, отключила телефон, так как звонила с мобильного. Не хватило бы денег.

— Я не знаю, что нам делать, — сокрушается бердчанка.

Нововведение по вывозу мусора бердчане называют полным недоразумением и требуют что-то предпринимать для того, чтобы мусор этот вывозили.

С 1 января 2019 года контролирует вывоз мусора в Бердске региональный оператор «Экология-Новосибирск». Данная организация подключила к выполнению этой коммунальной услуги местного перевозчика — компанию «Эко Сервис».

Коммунальные отходы с территории города сейчас вывозят 8 мусоровозов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Однако в редакцию постоянно поступают жалобы бердчан на то, что дворы и улицы захламлены мусором.

Еще до Нового года в бердской мэрии шел разговор о том, что на территории города будет открыто представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск».

В отделе энергетики и ЖКХ «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по всем вопросам, связанным с вывозом мусора необходимо обращаться к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Рассказали, что скоро в Бердске будет работать представительство регионального оператора. Но пока неизвестно, когда оно откроется.

 

В мэрии Бердска для организации вывоза твердых коммунальных отходов советуют обратиться к перевозчику — компанию «ЭкоСервис»: подать заявку или согласовать график вывоза, а также получить рекомендации о вариантах заключения договора с региональным оператором.

Контактные телефоны диспетчера ООО «ЭкоСервис»: 2-95-51; 8-913-703-75-79.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    У меня тоже такая же проблема. Предлагаю мусор на площадь носить к администрации!

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    • Новый мэр

      Поддерживаю, возим и аккуратно складываем

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • zizou

      мусор на площадь носить к администрации!
      ==============================
      а чо к администрации-то? возите прямо к офису этого рулилы
      Место нахождения Российская Федерация, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5

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  2. Гость

    Вот и дождались того чего хотели выхжили одних думали что справятся то работали 2 организации те перь 1 у вербены были и большие и маленькие контейнеры и работали без выходных у эко сервиса только маленькие всем понятно что этогот что явно не будет хватать им надо работать сутками что бы какой толк а Захаров привык лапшу вешать где бы не работать потому что город не готов к реформе и в первую очередь это его вина

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  3. zizou

    пока проблемы у меня лично нет: в ЭкоСервисе сказали, что ничего в принципе не изменится, кроме того, что теперь будут принимать заявки только от зарегистрированных в конторе жителей.
    зарегистрироваться на сайте как бы не проблема, но непонятно только нафига им мои полные данные с подтверждающими сканами %) ну, например, в домовой книге у меня записано Х человек, а реально проживает Х+1 или Х-2 человек — и что им даст скан домовой книги? или паспорт — на хрена им для вывоза мусора мой паспорт??? %) чтоб нидайбох я не могла заплатить за вывоз чужого мусора?

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