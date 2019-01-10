КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Продам Студию на Гранитной,5
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Объем авторынка России превысил докризисные показатели

Пинали в голову: Видео со зверским избиением мальчика подростками изучает полиция Новосибирска

Бросила ночью 2-летнего ребенка мать в Новосибирске

Мэр Бердска: Законно рубят деревья в городских лесах

Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

Похороны криминального авторитета с размахом в Амурске попали на видео

Подпольное казино ищет полиция Бердска

МИД вызвал посла Японии: грубо искажаете суть переговоров по Курилам

Инструкция: Каков размер возрастной надбавки к пенсии в 2019 году

Умер 3-летний онкобольной мальчик, не дождавшись помощи Путина

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

Инициатива Яровой должна «оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции, повысить их конкурентоспособность» и безопасность в условиях санкций.

10.01.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

Оборудование должно быть сделано в РФ

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России. Как говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на regulation.gov.ru, технические средства накопления информации для систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

Разработчики проекта рассчитывают снизить «санкционные угрозы» и повысить уровень информационной безопасности данных абонентов и пользователей, следует из материалов Минкомсвязи. Кроме того, инициатива должна «оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность».

С 1 октября в России вступила в силу часть антитеррористического пакета поправок, известного как «закон Яровой». Теперь провайдеры обязаны хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Емкость хранилищ планируется каждый год увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Зрелищный турнир по греко-римской борьбе пройдёт в бердском ЦСК «Вега» Объем авторынка России превысил докризисные показатели Пасторальный пейзаж появился на стене в инфекционном отделении бердской ЦГБ

(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    В РФ есть такое оборудование? *CRAZY*
    Конечно есть, примерно вот так оно появляется, наше, родное отечественное https://www.opentown.org/news/129931/

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Вадим

    Предлагаю Яровую и Ко заставить ездить на отечественных авто, одеваться в отечественное шмотьё, пить отечественный алкоголь и отдыхать на отечественных курортах…
    От тогда заживём!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Вадим

      Вдогонку: персонально Яровую нужно заставить употреблять только отечественные запрещенные вещества-они не так вшторивают, может, отпустит её понемногу…. %)

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика