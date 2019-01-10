Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

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В РФ есть такое оборудование?
Конечно есть, примерно вот так оно появляется, наше, родное отечественное https://www.opentown.org/news/129931/
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Предлагаю Яровую и Ко заставить ездить на отечественных авто, одеваться в отечественное шмотьё, пить отечественный алкоголь и отдыхать на отечественных курортах…
От тогда заживём!!!!
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Вдогонку: персонально Яровую нужно заставить употреблять только отечественные запрещенные вещества-они не так вшторивают, может, отпустит её понемногу….
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