Заставят хранить на российском оборудовании информацию от пользователей

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России. Как говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на regulation.gov.ru, технические средства накопления информации для систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

Разработчики проекта рассчитывают снизить «санкционные угрозы» и повысить уровень информационной безопасности данных абонентов и пользователей, следует из материалов Минкомсвязи. Кроме того, инициатива должна «оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность».

С 1 октября в России вступила в силу часть антитеррористического пакета поправок, известного как «закон Яровой». Теперь провайдеры обязаны хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Емкость хранилищ планируется каждый год увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Источник: Ъ