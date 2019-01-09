25-градусный мороз вернется в Бердск. Ненадолго

Похолодание идет в Бердск. 9 января уже заметно приближение плохой погоды: несмотря на то, что температура комфортная — 6-7 градусов мороза, к вечеру усилился ветер.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на пятницу, 11 января, столбик термометра опустится до отметки -25 градусов. Морозная погода сохранится в Бердске в пятницу и субботу. В воскресенье, 13 января, по сообщению Яндекс.Погоды, незначительно потеплеет — до минус 15 градусов.

А со следующей недели вновь установится тепла погода — с 14 по 18 января температура не превысит 6-7 градусов мороза. До конца второй декады января обещают снег, иногда с метелями.