Мусорная реформа, или Тройной грабеж?

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Резонный вопрос. Но только если удалить слова вроде ‘грабеж’. С ним получается не вопрос а ор в микрофон митингующего у памятника Ленину.
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А во благо чего всё это затеяли?
Неужели на вырученные деньги будут закрывать свалки и открывать мусороперерабатывающие заводы?
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Да ладно.
Это пока платежи за вывоз мусора.
Трэш начнется позже.
Просто ещё нет начислений отдельно за сбор мусора и утилизацию мусора.
А они точно будут.
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Странный подсчет производства мусора.
Дома, на даче и в гараже производится разный мусор: дома это в основном обьедки и упаковка, редко строительный мусор типа старых обоев, или тряпьё.
На даче это в основном ветки, обрезанные с кустарников и плодово-ягодных деревьев, ботва, ну и немного бытового мусора.
Гараж вообще другое дело: там и старые запчасти по несколько десятков кг бывают, ветошь, нередко отработка и другие жижи в таре, по весне остатки корнеплодов из погреба.
Всё это разный мусор, который материализуется параллельно, и только мизерная его часть как-то дублируется. Ну в том смысле, что свои бутерброды вы съели не дома, а в гараже и пакет из под них выбросили территориально в другом месте.
Так что тут гнев по поводу дублирующих платежей не обоснован, но тарифы действительно вызывают сомнение.
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