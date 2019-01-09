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Мусорная реформа, или Тройной грабеж?

Хороша реформа — человек один, а платит за троих.

9.01.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:

Тройной грабеж?

Еще немного по мусорной теме. По новой «реформе» оплату за мусор будут платить все: жители многоквартирников, частный сектор, киоски, кафе и т.д., в том числе дачные товарищества и гаражные кооперативы.
Вот и возникает логичный вопрос, с меня и моей семьи будут брать оплату за мусор втройне? Половину года мы живем в квартире, полгода на даче. Т.е. одномоментно в день /месяц/ находимся и «мусорим» только в одном месте, а оплату будут начислять по обоим местам /квартира и дача/. Так то получается как минимум двойная оплата за один и тот же объем мусора. А учесть наличие гаража, где также реформаторами предусмотрена оплата исходя из наличия машиноместа /гаража/, то и еще добавляется платы за мусор.
Хороша реформа — человек один, а платит за троих.
Кстати, норматива по ТБО для дачников на сайте рег. оператора не нашел. Как будут начислять? А первое января уже прошло, типа «услуга» уже оказывается, начисления идут…..


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Резонный вопрос. Но только если удалить слова вроде ‘грабеж’. С ним получается не вопрос а ор в микрофон митингующего у памятника Ленину.

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  2. Гость

    А во благо чего всё это затеяли?
    Неужели на вырученные деньги будут закрывать свалки и открывать мусороперерабатывающие заводы?

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  3. Аноним

    Да ладно.
    Это пока платежи за вывоз мусора.
    Трэш начнется позже.
    Просто ещё нет начислений отдельно за сбор мусора и утилизацию мусора.
    А они точно будут. 8)

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  4. Adeli

    Странный подсчет производства мусора.

    Дома, на даче и в гараже производится разный мусор: дома это в основном обьедки и упаковка, редко строительный мусор типа старых обоев, или тряпьё.

    На даче это в основном ветки, обрезанные с кустарников и плодово-ягодных деревьев, ботва, ну и немного бытового мусора.

    Гараж вообще другое дело: там и старые запчасти по несколько десятков кг бывают, ветошь, нередко отработка и другие жижи в таре, по весне остатки корнеплодов из погреба.

    Всё это разный мусор, который материализуется параллельно, и только мизерная его часть как-то дублируется. Ну в том смысле, что свои бутерброды вы съели не дома, а в гараже и пакет из под них выбросили территориально в другом месте.

    Так что тут гнев по поводу дублирующих платежей не обоснован, но тарифы действительно вызывают сомнение.

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