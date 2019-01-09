Мусорная реформа, или Тройной грабеж?

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Тройной грабеж?

Еще немного по мусорной теме. По новой «реформе» оплату за мусор будут платить все: жители многоквартирников, частный сектор, киоски, кафе и т.д., в том числе дачные товарищества и гаражные кооперативы.

Вот и возникает логичный вопрос, с меня и моей семьи будут брать оплату за мусор втройне? Половину года мы живем в квартире, полгода на даче. Т.е. одномоментно в день /месяц/ находимся и «мусорим» только в одном месте, а оплату будут начислять по обоим местам /квартира и дача/. Так то получается как минимум двойная оплата за один и тот же объем мусора. А учесть наличие гаража, где также реформаторами предусмотрена оплата исходя из наличия машиноместа /гаража/, то и еще добавляется платы за мусор.

Хороша реформа — человек один, а платит за троих.

Кстати, норматива по ТБО для дачников на сайте рег. оператора не нашел. Как будут начислять? А первое января уже прошло, типа «услуга» уже оказывается, начисления идут…..