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Инфекции привозят из Таиланда, Индии и африканских стран в Новосибирскую область

В 2018 в лидерах списка завозных инфекций лидировали лихорадка Денге (20 случаев) и малярия (3 случая), сообщили в Роспотребнадзоре.

9.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Инфекции привозят из Таиланда, Индии и африканских стран в Новосибирскую область

Роспотребнадзор предупреждает об инфекциях

По данным ведомства, ежегодно в Новосибирской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний после пребывания граждан в тропических странах. В 2018 в лидерах списка завозных инфекций лидировали лихорадка Денге (20 случаев) и малярия (3 случая). В 2017 году лихорадку Денге обнаружили у 15 человек, также было зарегестрировано три случая малярии.

Лихорадка Денге (суставная, пятидневная лихорадка) протекает с повышением температуры, болью в костях, суставах и мышцах, анорексией, тошнотой, бессонницей. Источник инфекции — больной человек и обезьяны. Переносчиками становятся комары.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров особого рода. В числе симптомов — лихорадка, боль в суставах, судороги, головная боль. Малярийная инфекция смертельно опасна, особенно для детей и беременных женщин.

По данным Роспотребнадзора, в Новосибирск заболевшие прибыли из таких стран, как Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индия, Танзания, Замбия, Малави, Египет, Судан, Эфиопия, Самали, Индия, Габон, Уганда.

В ведомстве сообщают, что инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Индия аж 2 раза) или это разные страны?

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