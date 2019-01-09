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Инструкция: Как получить услуги надомного обслуживания в Бердске

Женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и инвалиды могут рассчитывать на помощь соцработника, если их признают нуждающимися в ней.

9.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Александры Деменковой Нет комментариев
 
Инструкция: Как получить услуги надомного обслуживания в Бердске

На надомном обслуживании Комплексного центра соцобслуживания населения находится 400 бердчан

Не все пожилые люди окружены ежедневной заботой и любовью близких в Бердске. Причины разные. У кого-то в старости не осталось родных, у кого-то — дети и внуки живут далеко и навестить могут только в выходные или когда уходят в отпуск. Есть и случаи, когда близким людям немощные дедушки и бабушки в тягость и должного ухода они за ними не осуществляют. В любом из этих случаев на помощь старикам могут прийти соцработники. С одним условием: если пенсионеров признают нуждающимися в социальной помощи.

Женщины, старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и инвалиды могут рассчитывать на надомное обслуживание, объяснила заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Татьяна Савельева. Граждане, нуждающиеся в надобном обслуживании, с определенным пакетом документов, в том числе справкой от врача и заявлением, должны обратиться в комиссию по признанию граждан, нуждающихся в соцуслугах. Комиссия рассматривает заявление, определяет нужду заявителя в социальных услугах и разрабатывает программу их предоставления. С данной программой и направлением нуждающийся в надомном обслуживании приходит в отделение надомного обслуживания КЦСОН. Здесь в рамках индивидуальной программы с бердчанином или бердчанкой заключают договор на оказание услуг. Кстати, они могут попросить включить в данную программу дополнительные услуги на выбор, отметила Татьяна Савельева. И тогда в отделении надомного обслуживания заключается соглашение на предоставление услуг сверх программы.

Согласно перечня услуг соцработник обслуживает подопечного. По истечении месяца составляет акт о предоставленной помощи. Оплата за услуги производится по расценкам, утвержденным департаментом по тарифам. По факту выполненной работы.

Льготы по соцобслуживанию распространяются на инвалидов и участников войны, одинокопроживающих, вдов погибших фронтовиков, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, чей доход ниже предельной величины среднедушевого дохода. Остальные граждане обслуживаются в зависимости от величины прожиточного минимума и платят за оказанные услуги от 5% и выше.

— Оказали бердчанину услуги на сумму 500 рублей. В зависимости от прожиточного минимума ему нужно оплатить 10% — 50 рублей, — приводит пример Савельева.

В трех отделениях надомного обслуживания КЦСОН трудятся 43 соцработника. Каждый из них обслуживает от 8 до 12 человек. Всего на попечении работников отделений надомного обслуживания находится 400 подопечных, большая часть которых платят за труд соцработников в среднем 300 рублей в месяц. Соцработники посещают подопечных два-три раза в неделю, в тяжелых случаях — ежедневно. Они предоставляют только услуги, прописанные в договоре. В роли сиделок соцработники не выступают.

Самые востребованные услуги у пожилых бердчан — доставка продуктов, уборка помещений, приобретение лекарств, приготовление горячего блюда, гигиена тела, влажная уборка.

Тарифы на услуги очень низкие. Доставка продуктов питания весом до 7 кг стоит 8,6 рублей, промышленных товаров такого же веса — 13 рублей. Мытье посуды обходится в 3,9 рубля, приготовление одного горячего блюда — 13 рублей. Уборка 1 кв. метра помещений с помощью пылесоса стоит 30 коп, такова же цена и влажной уборки. Расценки на услуги можно посмотреть на сайте КЦСОН.
По вопросам надомного обслуживания обращайтесть: ул. Кирова, 2/1, тел.: 5-61-15.


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