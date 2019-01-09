Пять аварийных домов расселят в 2019 году в Бердске

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а список домов можно?
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Улица больничная хорошо, что в своё время Голубеву не досталась — он бы там быстренько построил уродо-девятиэтажку из силикатного кирпича с бетонным обрамлением окон, но теперь время пришло.
Подпись к фото: это что вообще и к чему, поток мыслей? Тем более этого дома уже давным давно нет.
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1.Обычная архивная фотка. К публикации не запрещена. 2. Подпись к фото «снести нельзя оставить» — известная переиначенная фраза — «казнить нельзя помиловать». 3. Никто не виноват в вашей необразованности.
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Правильно делают почему они должны из центра ехать куда то на задворки
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Если бы я был прогрессивным чиновником, я бы в сложившейся ситуации заставлял жить людей в аварийных бараках пока эти домишки не сложатся на этих жильцах, кто в живых остался получают компенсацию за землю, это тысяч по 300-400.
Мне лично никто квартиру не дарил, я сам в ущерб заграничным поездкам и дорогим машинам покупал сам, с чего должны дарить квартиры расселенцам не понимаю. Шестернин очень слабый мэр, иногороднец и временщик.
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Чинуши исполняют волю комерсантов. А на простолюдинов чихали они.
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