Пять аварийных домов расселят в 2019 году в Бердске

Замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров дал интервью «Курьер. Среда. Бердск» 4 января 2019 года, в котором рассказал о планах власти на текущий год по благоустройству Бердска.

Владимир Николаевич отметил, что в городе 9 домов официально признаны ветхими и аварийными. Это дома на улицах Пионерской, Лизы Чайкиной, Энергетической, К. Маркса, а также несколько домов, расположенных на территории так называемой «ферганы». Уже в этом году жители 5 домов обретут надежное и безопасное жилье.

— Будем предлагать жителям, если в этом есть необходимость, поучаствовать в программе, но, как показала практика, многие не соглашаются на переезд. Например, в 2012 году жители дома №9 по улице Больничной даже судились с администрацией, не хотели переезжать из 4-квартирного деревянного дома, еще построенного во времена переселения из старого Бердска. Это их право — каждый свою судьбу решает сам. Но мы будем осматривать жилой фонд, который нуждается в обновлении, переселении или сносе. Комиссия по признанию жилья ветхим и аварийным будет продолжать свою работу.