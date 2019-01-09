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Пять аварийных домов расселят в 2019 году в Бердске

Ветхими и аварийными признаны 9 бердских домов — на улицах Л. Чайкиной, К. Маркса, Энергетической, Пионерской и на «фергане». Не все их обитатели хотят переезжать в новостройки.

9.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Пять аварийных домов расселят в 2019 году в Бердске

Аварийный дом: снести нельзя оставить

Замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров дал интервью «Курьер. Среда. Бердск» 4 января 2019 года, в котором рассказал о планах власти на текущий год по благоустройству Бердска.

Владимир Николаевич отметил, что в городе 9 домов официально признаны ветхими и аварийными. Это дома на улицах Пионерской, Лизы Чайкиной, Энергетической, К. Маркса, а также несколько домов, расположенных на территории так называемой «ферганы». Уже в этом году жители 5 домов обретут надежное и безопасное жилье.

— Будем предлагать жителям, если в этом есть необходимость, поучаствовать в программе, но, как показала практика, многие не соглашаются на переезд. Например, в 2012 году жители дома №9 по улице Больничной даже судились с администрацией, не хотели переезжать из 4-квартирного деревянного дома, еще построенного во времена переселения из старого Бердска. Это их право — каждый свою судьбу решает сам. Но мы будем осматривать жилой фонд, который нуждается в обновлении, переселении или сносе. Комиссия по признанию жилья ветхим и аварийным будет продолжать свою работу.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    а список домов можно?

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  2. Аноним

    Улица больничная хорошо, что в своё время Голубеву не досталась — он бы там быстренько построил уродо-девятиэтажку из силикатного кирпича с бетонным обрамлением окон, но теперь время пришло.
    Подпись к фото: это что вообще и к чему, поток мыслей? Тем более этого дома уже давным давно нет.

    Thumb up 9 Thumb down 3

    • Психиатр

      1.Обычная архивная фотка. К публикации не запрещена. 2. Подпись к фото «снести нельзя оставить» — известная переиначенная фраза — «казнить нельзя помиловать». 3. Никто не виноват в вашей необразованности.

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  3. Гость

    Правильно делают почему они должны из центра ехать куда то на задворки

    Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      Если бы я был прогрессивным чиновником, я бы в сложившейся ситуации заставлял жить людей в аварийных бараках пока эти домишки не сложатся на этих жильцах, кто в живых остался получают компенсацию за землю, это тысяч по 300-400.
      Мне лично никто квартиру не дарил, я сам в ущерб заграничным поездкам и дорогим машинам покупал сам, с чего должны дарить квартиры расселенцам не понимаю. Шестернин очень слабый мэр, иногороднец и временщик.

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  4. Аноним

    Чинуши исполняют волю комерсантов. А на простолюдинов чихали они.

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