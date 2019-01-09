Кофейная война: по делу Traveler’s Coffee суд арестовал полицейского из Новосибирска

Сотрудника новосибирского управления экономической безопасности и противодействия коррупции обвинили в получении взяток от структур и людей, связанных с совладельцем сети Traveler’s Coffee Анваром Пириевым. Суд отправил его под домашний арест.

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест капитана полиции Евгения Пушкарёва в конце декабря. Об этом Тайге.инфо сообщил экс-директор сети кофеен Евгений Михиенко.

По версии следствия, Пушкарёв помогал Пириеву в корпоративном конфликте внутри Traveler’s Coffee. Он мог использовать ведомственные базы в интересах других лиц, а также приезжать на встречи к неугодным Пириеву бизнесменам для продавливания его интересов.

Общая сумма взяток за содействие оценивается в «несколько миллионов рублей», отметил Михиенко. Деньги передавались через подконтрольных Пириеву менеджеров, один из переводов был произведен прямо с его карты, добавило он.

«Также Пушкарёву Пириев поручил приостанавливать все возможные уголовные дела на него и его подручных, — рассказал Михиенко. — А в отношении его конкурентов, наоборот, педалировать. Из диалогов со свидетелем по этому делу Андреем Милеевым, я знаю, что Пушкарёв мог быть так или иначе вовлечен в поджог имущества компании, а также в оказании давления на финансового консультанта сети Сергея Михеева».

По данным Тайги.инфо, Пириев искал содействия у правоохранительных органов еще со времен работы на Хилокском рынке — крупнейшем в Новосибирске по торговле овощами и фруктами.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировала арест полицейского:

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области установлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в 2016 году оперуполномоченным управления МВД России по Новосибирску от индивидуального предпринимателя.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дело по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Михиенко считает, что в громком уголовном деле новосибирского Traveler’s Cofffee могут всплыть и фамилии других силовиков — в первую очередь сотрудников управлений различных ведомств по Западному административному округу (ЗАО) Москвы. Именно там экс-директора сети ранее отправили в СИЗО.

Напомним, что в 2018 году Пириев получил контроль над брендом некогда успешной новосибирской сети кофеен Traveler’s Coffee после затяжной корпоративной войны. Торговый знак «ушел» от головной кипрской компании Traveler’s Coffee International Ltd фирме «Трэвэлерс кофе Москва», принадлежавшей Пириеву.

Одним из этапов противостояния стало уголовное дело, заведенное в 2016 году УВД по ЗАО Москвы. Подозреваемым стал Михиенко. Его обвинили в незаконном возвращении права на бренд в пользу Traveler’s Coffee International Ltd. 15 сотрудников ведомства прилетели в Новосибирск, провели обыски в его квартире, в офисе Traveler’s Coffee и у финансового консультанта компании Сергея Михеева.

Понятых московские полицейские умудрились оперативно найти на месте, и двое из них оказались полными тезками обвиняемых в поджогах и угрозах. Они сейчас проходят по делу уже самого Пириева.

Пириева ранее обвинили в вымогательстве имущества и денег у его экс-партнера по бизнесу Сергея Михеева на общую сумму более 18 млн рублей. По версии следствия, Пириев организовал поджог его дачи, бани и автомобиля Land Cruiser, а также помещения сети «Академия кофе», основанной бывшим топ-менеджером Traveler’s Coffee Константином Будановым. Полиция считает, что исполнителей «заказа» было пятеро.

Михиенко подробно рассказывал о возможной роли сотрудников московской полиции и прокуратуры в корпоративном конфликте. Более того, сейчас он утверждает, что у него есть информация о передаче 30 млн рублей от продажи двух бывших кофеен сети прямо в Следственный департамент МВД РФ от близких Пириеву людей с целью «разрушить дело».