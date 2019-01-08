Реанимобиль с ребенком-пациентом попала в ДТП в Бердске

ДТП произошло 7 января на улице Вокзальной в Бердске. Двигавшаяся в направлении вокзала машина скорой помощи столкнулась с поворачивающим налево у дома №54 (в народе прозванный «пентагоном») автомобилем Toyota Avensis. В результате столкновения никто не пострадал. В скорой находился ребенок, которого везли в областную клиническую больницу. За ним приехал другой реанимобиль, сообщает АСТ-54.

По словам водителя второй «скорой» Андрея Просекова, первая «скорая» не могла продолжать движение — лопнул радиатор охлаждения и компрессор гидроусилителя руля. «Авенсис» со второго ряда из-за автобуса вылетел. Решил обойти тех, кто стоял на поворот чтобы проскочить…

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