Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска

В декабре 2018 года мэр Бердска подписал постановление о передаче муниципальному «ГорСвету» нескольких светофоров. Одновременно светофорные объекты переведены в муниципальную собственность и в казну города. Речь идет о светофорах и уличном освещении, установленных на ул. Лунной в ходе реконструкции улицы.

Теперь в бердской казне находятся:

1) светофор пешеходный ул. Лунная (ДК «Родина») балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;

2) светофор пешеходный ул. Лунная (ул. Лунная, 4) балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;

3) светофор пешеходный ул. Лунная (ул. Микрорайон, 17) балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;

4) светофорная сигнализация ул. Лунная (ул. Лунная – ул. Боровая) балансовой стоимостью 2 987 699 рублей 39 копеек;

5) светофорная сигнализация ул. Лунная (ул. Лунная – ул. Кр. Сибирь) балансовой стоимостью 2 168 821 рубль;

6) светофорная сигнализация (перекресток ул. Островского – ул. Суворова) балансовой стоимостью 2 112 815 рублей 80 копеек;

7) освещение ул. Лунная, протяженностью 798 метров балансовой стоимостью 10 650 629 рублей 77 копеек.

С 2019 года муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет» берет в оперативное управление указанное выше муниципальное имущество, обеспечивает его содержание и эффективное использование.