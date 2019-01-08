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Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска

Светофорные объекты и фонари, установленные в ходе реконструкции ул. Лунной, переданы на баланс муниципальному «ГорСвету» в конце 2018 года.

8.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Нет комментариев
 
Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска

Налаживают светофоры и освещение на ул. Лунной

В декабре 2018 года мэр Бердска подписал постановление о передаче муниципальному «ГорСвету» нескольких светофоров. Одновременно светофорные объекты переведены в муниципальную собственность и в казну города. Речь идет о светофорах и уличном освещении, установленных на ул. Лунной в ходе реконструкции улицы.

Теперь в бердской казне находятся:
1) светофор пешеходный ул. Лунная (ДК «Родина») балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;
2) светофор пешеходный ул. Лунная (ул. Лунная, 4) балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;
3) светофор пешеходный ул. Лунная (ул. Микрорайон, 17) балансовой стоимостью 865 867 рублей 05 копеек;
4) светофорная сигнализация ул. Лунная (ул. Лунная – ул. Боровая) балансовой стоимостью 2 987 699 рублей 39 копеек;
5) светофорная сигнализация ул. Лунная (ул. Лунная – ул. Кр. Сибирь) балансовой стоимостью 2 168 821 рубль;
6) светофорная сигнализация (перекресток ул. Островского – ул. Суворова) балансовой стоимостью 2 112 815 рублей 80 копеек;
7) освещение ул. Лунная, протяженностью 798 метров балансовой стоимостью 10 650 629 рублей 77 копеек.

С 2019 года муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет» берет в оперативное управление указанное выше муниципальное имущество, обеспечивает его содержание и эффективное использование.


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