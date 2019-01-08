Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году.

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И теперь основной вопрос к главным пиарщикам и обещалкиным страны: — Где те здравницы, лечебно-профилактические курсы, которые обещали построить и внедрить на конские акцизы и штрафы, которые ввели для борьбы с курящими?
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ну да.. там около аэропортов курить низзя вот там и штрафуют… как у нас в толмачах, хотя вроде как обещали опять курилку там сделать. На жд вокзале в НСК главный вообще прям табличка возле входа висит и урна стоит — курить ТУТ! О чкаких там ста метрах они говорят? А у нас 50 метров от вокзала отошел и кури — ближе низзя — дядя с вокзала выбегает и говорит — отойди сынок подальше… вот те и закон — дышло…
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