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Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году

Больше всего нарушений в виде курения в неположенных местах зафиксировали в Московской области, Москве и Краснодарском крае.

8.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году

В Домодедово, как и в других аэропортах, устроены специальные места для курения

Более 74 млн рублей заплатили россияне за курение в общественных местах в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

«В результате исполнения постановлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности оплачены административные штрафы на общую сумму 74,3 млн рублей. Наибольшее количество административных правонарушений данного вида зафиксировано на территории Московской области, Москвы и Краснодарского края», — сказали в ведомстве.

За год полицейскими составлено более 365 тыс. протоколов по статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Антитабачный закон начал действовать в России 1 июня 2013 года, когда был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. Размер штрафа составляет от 500 до 3 тыс. рублей в зависимости от того, где было совершено правонарушение.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году.

    И теперь основной вопрос к главным пиарщикам и обещалкиным страны: — Где те здравницы, лечебно-профилактические курсы, которые обещали построить и внедрить на конские акцизы и штрафы, которые ввели для борьбы с курящими?

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  2. Leonnz

    ну да.. там около аэропортов курить низзя вот там и штрафуют… как у нас в толмачах, хотя вроде как обещали опять курилку там сделать. На жд вокзале в НСК главный вообще прям табличка возле входа висит и урна стоит — курить ТУТ! О чкаких там ста метрах они говорят? А у нас 50 метров от вокзала отошел и кури — ближе низзя — дядя с вокзала выбегает и говорит — отойди сынок подальше… вот те и закон — дышло…

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