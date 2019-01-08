Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году.

Более 74 млн рублей заплатили россияне за курение в общественных местах в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

«В результате исполнения постановлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности оплачены административные штрафы на общую сумму 74,3 млн рублей. Наибольшее количество административных правонарушений данного вида зафиксировано на территории Московской области, Москвы и Краснодарского края», — сказали в ведомстве.

За год полицейскими составлено более 365 тыс. протоколов по статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Антитабачный закон начал действовать в России 1 июня 2013 года, когда был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. Размер штрафа составляет от 500 до 3 тыс. рублей в зависимости от того, где было совершено правонарушение.