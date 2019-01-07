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Роскосмос может выйти из проекта с NASA по окололунной станции Gateway

Причина — отмена визита Дмитрия Рогозина в США.

7.01.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Роскосмос может выйти из проекта с NASA по окололунной станции Gateway

Глава NASA заявил, что отменил приглашение Рогозину из-за позиции сенаторов

«Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте окололунной станции Gateway из-за отмены визита Дмитрия Рогозина в США, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции — вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В «Роскосмосе» заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.
Сотрудничество по Луне
Весной 2018 года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос. Он должен был соответствовать американским стандартам и подходить под скафандры НАСА.
Глава «Роскосмоса» отмечал, что Россия может участвовать в проекте только на условиях равноправия. Обсудить перспективы сотрудничества планировалось во время визита руководителя НАСА на Байконур в октябре 2018 года, однако этому помешала авария на старте. Затем стало известно, что переговоры должны состояться во время визита Рогозина в США.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Выйдем, ага, куда и входить-то не собирались ;)
    Учитывая нынешнее состояние российской экономики и космонавтики, ни о каком равноправном участии России в строительстве окололунной станции и речи быть не может, на это тупо нет денег, а те что есть, половина украдена, про лунные проекты можно смело забыть и расслабиться. Все оставшиеся скудные средства пойдут на достройку «Восточного»и допиливание «Федерации», мы и так уже в постройке нового корабля значительно отстаём от пройдохи Илона Маска и Боинга.

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