Роскосмос может выйти из проекта с NASA по окололунной станции Gateway

«Роскосмос» может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте окололунной станции Gateway из-за отмены визита Дмитрия Рогозина в США, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции — вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В «Роскосмосе» заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.

Сотрудничество по Луне

Весной 2018 года сообщалось, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос. Он должен был соответствовать американским стандартам и подходить под скафандры НАСА.

Глава «Роскосмоса» отмечал, что Россия может участвовать в проекте только на условиях равноправия. Обсудить перспективы сотрудничества планировалось во время визита руководителя НАСА на Байконур в октябре 2018 года, однако этому помешала авария на старте. Затем стало известно, что переговоры должны состояться во время визита Рогозина в США.