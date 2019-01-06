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Заказал убийство партнера по бизнесу 19-летнему юноше житель Новосибирска

Жертва ножевого убийства, 33-летний мужчина, скончался в карете скорой помощи 30 декабря. Исполнителю заказчик пообещал автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

6.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Заказал убийство партнера по бизнесу 19 летнему юноше житель Новосибирска

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли заказное убийство

30 декабря 2018 в отдел полиции №7 «Ленинский» управления МВД России по Новосибирску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в карете скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина, который был госпитализирован от дома по улице Тверской Новосибирска.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место преступления, были опрошены свидетели и очевидцы происшествия, произведены необходимые осмотры, в ходе которых обнаружены улики, позволившие установить лицо, причастное к совершению данного преступления, сообщает главк МВД по НСО.

В течение нескольких часов сотрудникам уголовного розыска при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий удалось восстановить путь следования подозреваемого в совершении убийства и место, где он скрывается.

Около 4 часов утра 31 декабря 2018 года подозреваемый — 19-летний, ранее не судимый мужчина был задержан в квартире дома по улице Серафимовича. Организатор преступления – 34-летний житель Ленинского района также был задержан сотрудниками полиции по месту проживания. Следственный комитет по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

 

По данным следствия, в декабре 2018 года к 19-летний уроженцу Новосибирска обратился 34-летний новосибирец с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня.

Исполнитель прибыл к дому потерпевшего, дождался его и ножом со спины нанес множественные удары в шею и голову потерпевшему, рассказали в региональном управлении СКР. От полученных ранений 33- летний мужчина скончался. С места происшествия злоумышленник скрылся.

Но в настоящее время фигуранты дела задержаны и судом арестованы по подозрению в совершении преступления.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


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