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«Неуправляемой проблемой» назвал Украину сенат США

Американские сенаторы раскритиковали политику Киева за преследование оппонентов, рост агрессии и радикальных настроений среди украинцев. Страна движется по «спирали смерти».

6.01.2019 Фото: Википедии Один комментарий
 
Неуправляемой проблемой назвал Украину сенат США

США хотят привести Украину в чувство

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на International Policy Digest.

В частности, сенаторы заявили, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Они объяснили это ростом агрессии и радикальных настроений в стране, а также тем, что альтернативная точка зрения на Украине отвергается.

Политики также добавили, что украинские власти ведут крайне непродуктивную экономическую политику. По их словам, международные финансовые институты вкладывают в Украину миллиарды долларов, однако ошеломляющая коррупция и непродуктивные расходы на внутриукраинский конфликт на Донбассе сводят усилия международного сообщества на нет. Это также ведет к тому, что ВВП Украины в последние годы планомерно снижается, а украинцы массово уезжают из страны в поисках лучшей жизни, отмечает издание.

Кроме того, сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за выбранный им метод преследования своих оппонентов с помощью закона. По их словам, в стране используют правоохранительные органы для выполнения политических задач. А суды, которые контролируются политиками и влиятельными бизнесменами, нельзя назвать независимыми, и они часто выносят вердикты для устранения политических противников, подчеркивает International Policy Digest.

В частности, американские политики резко раскритиковали судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который они назвали «пародией на суд». Они заявили, что обвинение не представило каких-либо существенных доказательств вины по серьезным обвинениям в государственной измене.

Кроме того, в ходе разбирательства задокументировали огромное количество материальных нарушений и вопиющее пренебрежение к процессу и закону, а судебный процесс завершился без учета верховенства закона Украины и универсальных принципов справедливости и прав человека, добавляет International Policy Digest.

Помимо этого, американские сенаторы выразили обеспокоенность из-за роста числа политических преследований перед выборами на Украине, а также опасаются эскалации вооруженного конфликта с Россией, в который будут вынуждены вступить и Евросоюз, и США.

В связи со всем этим, как подчеркнули сенаторы, администрация действующего президента США намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической «спирали смерти» на Украине, пишет издание.


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(1) Комментарий

  1. Человек

    Ну наконец-то,даже американцы осознали к чему может привести этот Майдан в Киеве.Вот также это может произойти и во Франции,где бастуют «жёлтые жилеты».
    Но там правительство прошло уже Майдан на Украине и извлекла из этого уроки,как этого избежать.Сначала прийдут к соглашению,ну а потом,если потом опять будут возникать,то лидеры бастующих начнуть пропадать неизвестно куда — и все будут винить или нацистов,или анархистов,да мало-ли кого.Вот и всё,майданчик утихнет.
    Человек —- *IN LOVE*

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