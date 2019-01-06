«Неуправляемой проблемой» назвал Украину сенат США

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на International Policy Digest.
В частности, сенаторы заявили, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Они объяснили это ростом агрессии и радикальных настроений в стране, а также тем, что альтернативная точка зрения на Украине отвергается.
Политики также добавили, что украинские власти ведут крайне непродуктивную экономическую политику. По их словам, международные финансовые институты вкладывают в Украину миллиарды долларов, однако ошеломляющая коррупция и непродуктивные расходы на внутриукраинский конфликт на Донбассе сводят усилия международного сообщества на нет. Это также ведет к тому, что ВВП Украины в последние годы планомерно снижается, а украинцы массово уезжают из страны в поисках лучшей жизни, отмечает издание.
Кроме того, сенаторы раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за выбранный им метод преследования своих оппонентов с помощью закона. По их словам, в стране используют правоохранительные органы для выполнения политических задач. А суды, которые контролируются политиками и влиятельными бизнесменами, нельзя назвать независимыми, и они часто выносят вердикты для устранения политических противников, подчеркивает International Policy Digest.
В частности, американские политики резко раскритиковали судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который они назвали «пародией на суд». Они заявили, что обвинение не представило каких-либо существенных доказательств вины по серьезным обвинениям в государственной измене.
Кроме того, в ходе разбирательства задокументировали огромное количество материальных нарушений и вопиющее пренебрежение к процессу и закону, а судебный процесс завершился без учета верховенства закона Украины и универсальных принципов справедливости и прав человека, добавляет International Policy Digest.
Помимо этого, американские сенаторы выразили обеспокоенность из-за роста числа политических преследований перед выборами на Украине, а также опасаются эскалации вооруженного конфликта с Россией, в который будут вынуждены вступить и Евросоюз, и США.
В связи со всем этим, как подчеркнули сенаторы, администрация действующего президента США намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической «спирали смерти» на Украине, пишет издание.
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Ну наконец-то,даже американцы осознали к чему может привести этот Майдан в Киеве.Вот также это может произойти и во Франции,где бастуют «жёлтые жилеты».
Но там правительство прошло уже Майдан на Украине и извлекла из этого уроки,как этого избежать.Сначала прийдут к соглашению,ну а потом,если потом опять будут возникать,то лидеры бастующих начнуть пропадать неизвестно куда — и все будут винить или нацистов,или анархистов,да мало-ли кого.Вот и всё,майданчик утихнет.
Человек —-
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