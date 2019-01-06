Пусть милостыня запотеет у тебя в руке: Что дарить на Рождество, рассказал священник Бердска

В канун Рождества Христова помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Бердска Андрей Федоров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и дал эксклюзивное интервью.

Священнослужитель порассуждал на тему крещения, о вступлении в супружество людей, исповедующих разную веру, вмешательстве церкви в светскую жизнь, болезнях общества, сектах и о том, как с ними бороться. Подробности беседы со священнослужителем Бердска читайте в ближайшее время.

Андрей Федоров рассказал бердчанам, как нужно готовиться и праздновать Рождество Христово. Так, подготовка к святому празднику начинается не сейчас, а за 40 дней до Рождества — посредством поста. Каждый христианин обязательно должен исповедаться и причаститься. Священнослужитель отметил, что православным христианам нужно причащаться несколько раз в год — 10, 20, а может и 30 раз. А вот на праздник Рождества Христова нужно дарить все хорошее и самое лучшее. По мнению протоиерея, лучше всего, если бердчане подарят друг другу добрые взгляд и слово, благопожелание, взаимную молитву, а из материальных предметов нужно дарить обдуманные подарки по средствам.

-Рождественский пост нужно соблюдать для того, чтобы праздник Рождества Христова православные христиане могли встретить и в полной мере понять его радость. Вот представьте: у вас дома на плите стоит кастрюля, заполненная водой или супом до края. Вы же в эту кастрюлю ничего добавить уже не можете. Вы просто испортите то, что есть и то, что собираетесь в нее положить. Вот если наша душа заполнена под завязку суетой и грехами, то как мы можем почувствовать радость праздника Рождества Христова? Мы можем почувствовать только головную боль.

Представьте, что вы просыпаетесь и вспоминаете, что у вас сегодня юбилей. И сразу у вас начинает болеть голова о том, кого пригласить на свой праздник, чем накормить гостей и какая у вас будет праздничная программа. А у ваших друзей на этот день уже ведь могут быть построены планы и графики. Если вас ожидает праздник, то вы заранее думаете о том, чем вы будете потчевать своих гостей, да и друзья смогут вам приготовить подарок. Вот тогда день рождения удастся.

Если о празднике Рождества мы начинаем думать в этот же день, то мы уже не полноценные участники происходящего процесса. А вот если мы в течение каникул, которое нам предоставило государство, могли пойти в храм, исповедаться и причаститься, вместо того, чтобы все новогодние дни пухнуть от еды и просмотра телевизора, тогда мы сможем ощутить радость Рождества Христова. Что можно втолкнуть в наши опухшие души? Радость праздника проходит мимо нас. А вот когда мы исповедуемся и причащаемся, то мы чувствуем духовный вкус этого праздника, духовную радость. От этого душа воскресает и радуется. Даже те внешние моменты, которые происходят, например, заканчивается пост, они тоже нам в радость идут и на пользу.

При этом нужно соблюдать некую умеренность, помнить, что пост не для того, чтобы наверстать упущенное во время его окончания. Пост это ведь тоже разнообразие в нашей жизни. Человек устает, когда работает на конвейере. Если это конвейер, то человек теряет свою функцию творческого и культурного подхода к освоению и участию в жизни. Если мы все время едим что попало, по воскресениям не ходим в храм, то мы сами лишаем себя разнообразия, творчества и культурного взгляда на жизнь. А православная церковь своим прихожанам предлагает культурное и творческое участие, разнообразие и в пище, и в питье, в душевном содержании, потому что есть время радости, а есть время покаяния — весь спектр чувств, который и должен присутствовать в нашей жизни.

У апостолов есть такое произведение — «Мучение 12 апостолов». Там написано: пусть милостыня запотеет у тебя в руке. Но не от жадности, а от уверенности, что пойдет на хорошее дело. Думаю, что в этом смысле и подарки, которые мы делаем. В течение поста мы должны были подумать о том, что действительно нужно нашим родным и близким, что хорошего для них мы можем сделать и подарить. Приходить в магазин и трясти мошной, скупая все подряд, не думая, огорчит подарок родных или обрадует, не стоит. Ум всему голова. Как говорят святые отцы, одна из добродетелей — это рассудительность. То, что может и обязан достичь человек — это рассудительность.