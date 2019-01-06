Ограничат движение транспорта на Рождество в Академгородке и центре Новосибирска

В рождественские праздники в Новосибирске ограничат движение транспорта, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка 6 января с 19.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на улице Советской на участке от улицы Гоголя до улицы 1905 года. Это связано с проведением на территории Вознесенского собора (ул. Советская, 91) и в Нарымском сквере рождественских праздничных мероприятий.

7 января на улице Ильича в Советском районе с 16.00 до 21.00 ограничат движение транспорта на участке от дома №6 до пересечения с Цветным проездом — здесь возле ДК «Академия» пройдут рождественские гулянья.

-Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Просим автомобилистов заранее пересмотреть маршруты движения, — отметили в полицейском ведомстве.

В Бердске о закрытии дорог на Рождество не сообщали.