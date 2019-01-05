«Макрона — в отставку» требуют «желтые жилеты» в Париже

Участники протестного движения «желтых жилетов» в субботу днём собрались на площади Отель-де-Виль у здания парижской мэрии в четвёртом округе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Большая часть площади огорожена заграждениями, по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Один из самых частых лозунгов, который скандируют протестующие, «Макрона — в отставку». Периодически собравшиеся поют «Марсельезу», национальный гимн Франции.

В целом акция проходит без происшествий. Однако демонстранты вышли на проезжую часть улиц Риволи и Ренар, тем самым создавав помехи для движения транспорта.

Как ожидается, вскоре колонна должна начать движение по направлению к Национальному собранию (нижняя палата парламента) Франции.

Как ранее сообщили французские СМИ, с утра группа «желтых жилетов» собралась на Елисейских полях в Париже.

Протестные акции в субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Руане, Марселе.

Протесты «желтых жилетов» начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.