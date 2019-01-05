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Отдам нуждающейся семье DVD проигрыватель с шестью колонками

Всё в рабочем состоянии. Звонить по телефону +79138918037

5.01.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Отдам нуждающейся семье DVD проигрыватель с шестью колонками (домашний кинотеатр). Всё в рабочем состоянии. Звонить по телефону +79138918037


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(2) Комментариев

  2. Аноним

    Тут одному давали карту модуля кам с твк1 , а когда позвонил оказалось стоит 3000р

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